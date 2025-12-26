Μενού

Στο νοσοκομείο ο Στηβ Ντούζος

Ο Στηβ Ντούζος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Υγεία και με συγκινητική ανάρτηση ευχαριστεί την οικογένειά του, την οποία χαρακτηρίζει «οξυγόνο» του.

Στηβ Ντούζος
Στηβ Ντούζος | Facebook / @steve Douzos
Μια νέα περιπέτεια με την υγεία του φαίνεται πως αντιμετωπίζει ο Στηβ Ντούζος. Ο αγαπημένος ηθοποιός, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον εμβληματικό ρόλο του «Μπίλια» στις ταινίες «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα», αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στα social media ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Υγεία.

Στο μήνυμά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένειά του, γράφοντας: «Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Familia I lov’ya lots!! Είσαστε το οξυγόνο μου».

H ανάρτηση του Στηβ Ντούζου
H ανάρτηση του Στηβ Ντούζου | Facebook / @steve Douzos

 

