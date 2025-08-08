To story του συντρόφου της Μαρίας Κορινθίου είναι γεμάτο έρωτα - «Αυτό το συναίσθημα»

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης επιλέγουν έναν διαφορετικό τρόπο να επικοινωνήσουν τον έρωτα τους. Το ζευγάρι ζει τον έρωτά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με σεβασμό, τρυφερότητα και αμοιβαία εκτίμηση.

Το βράδυ της 6ης Αυγούστου, ο Γιώργος Καραθανάσης μοιράστηκε ένα story στο Instagram που συγκίνησε.

Ένα σύντομο βίντεο, μόλις επτά δευτερολέπτων, δείχνει αρχικά ένα ασπρόμαυρο πλάνο με ένα ανδρικό χέρι να περιμένει να ενωθεί με ένα γυναικείο, μόλις ενώθηκαν τα δυο χέρια το βίντεο αποκτά χρώμα.

Η λεζάντα λιτή αλλά ουσιαστική: «Αυτό το συναίσθημα», με tag στη Μαρία. Χωρίς φανφάρες, χωρίς υπερβολές. Μια σιωπηλή εξομολόγηση αγάπης.

Η σχέση τους δεν χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακές εμφανίσεις ή δηλώσεις. Κάθε αυθόρμητη στιγμή τους είναι μια υπενθύμιση ότι η ουσία του έρωτα βρίσκεται στο να κρατάς το χέρι του άλλου και να νιώθεις ότι δεν χρειάζεται να πεις τίποτα παραπάνω.