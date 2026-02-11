Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα για εξετάσεις σχεδόν με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν καλεσμένος σήμερα Τετάρτη (11/2) στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και αναφέρθηκε στην περίοδο που πάλευε με την κατάθλιψη και τις αρνητικές σκέψεις με τον γνωστό ηθοποιό να εξομολογείται πως είχε φτάσει στο σημείο να ελπίζει πως θα είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, ώστε να «τελειώνει με αυτή τη ζωή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ, επειδή είχα κατάθλιψη, πίστευα κάθε εβδομάδα ότι έχω καρκίνο. Έλεγα ότι κάτι θα μου βρουν, ότι κάνουν όλο λάθη οι γιατροί, έτσι πίστευα.

Πήγαινα σχεδόν με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή, γιατί ήμουν σε βαθιά κατάθλιψη», εξομολογήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου (στο δεύτερο λεπτό του παραπάνω βίντεο).

«Η κατάθλιψη μου έκανε πάρα πολύ καλό γιατί τα είδα όλα τόσο μαύρα που ξαφνικά αναγεννήθηκα και ενώ κάνω τα ίδια πράγματα, έχω μια χαλαρότητα. Στα 60 μου απελευθερώθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου.

Είχα συνεχώς ενοχές ότι δεν είμαι αρκετός. Τρία χρόνια ήμουν έτσι, να βλέπω το ταβάνι και να μη με αναγνωρίζω, δεν έκανα μπάνιο, δεν έτρωγα», εξήγησε στη συνέχεια (στο έκτο λεπτό του πάνω βίντεο) ο Στράτος Τζώρτζογλου στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1.