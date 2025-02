Super Bowl: Ο Λαμάρ δεν χαρίστηκε στον Ντρέικ – Το τραγούδι που δίνει συνέχεια σε ένα απίστευτο beef

Οι Philadelphia Eagles επικράτησαν εύκολα στο Super Bowl με 40-22 των Kansas City Chiefs του Γιώργου Καρλαύτη, ωστόσο στα αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ την παράσταση έχει κλέψει η εμφάνιση του Κέντρικ Λαμάρ στο ημίχρονο.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έγινε ο πρώτος ράπερ που ανέλαβε τον ρόλο του headliner στην ιστορία του Half Time Show και ο ίδιος φρόντισε να μην... ξεχαστεί ποτέ η εμφάνισή του.

Ο Λαμάρ ερμήνευσε το κομμάτι Not Like Us, το οποίο πριν από μερικές ημέρες κέρδισε 5 βραβεία Grammy.

Μέσα από το τραγούδι ο Λαμάρ έδωσε συνέχεια στη διαμάχη του με έναν άλλο μεγάλο αστέρι της ραπ μουσικής, τον Ντρέικ.

Στο Not Like Us ο Λαμάρ αποκαλεί μεταξύ άλλων τον Ντρέικ «πιστοποιημένο παιδόφιλο».

Δεν χαρίστηκε ο Λαμάρ

Ο Λαμάρ ανέβηκε στην σκηνή και όταν ήρθε η στιγμή για το επίμαχο τραγούδι, δεν χαρίστηκε στον Ντρέικ.

Ο γνωστός ράπερ απέφυγε να πει την λέξη «παιδόφιλος» όταν ήρθε η ώρα για τον συγκεκριμένο στίχο. Ωστόσο, είπε κανονικά τη φράση «Ντρέικ, ακούω ότι σου αρέσουν οι μικροί» και κοίταξε μάλιστα με νόημα την κάμερα.

Να σημειωθεί ότι το Half Time Show παρακολούθησαν πάνω από 100.000.000 τηλεθεατές.

KENDRICK LAMAR JUST CALLED DRAKE A P*DO INFRONT OF ALL OF AMERICA AT THE SUPERBOWL 😭 pic.twitter.com/HVGN3K4R7M — yoxic (@yoxics) February 10, 2025