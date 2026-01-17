Survivor 2026: Νέο μπιφ για τον Gio - «Ρε μ... σε κέρδισα, πώς μιλάς έτσι;»

Η πρώτη εβδομάδα του Survivor 2026 δεν τελείωσε ήρεμα. Στο τρέιλερ για το επεισόδιο της Κυριακής βλέπουμε τον Μιχάλη Σηφάκη και τον Gio να έρχονται σε έντονη λογομαχία στο Συμβούλιο του Νησιού, με αφορμή τον δύσκολο αγώνα ασυλίας.

Ο Σηφάκης σχολιάζει το βάρος του Gio και λέει πως η ομάδα δεν θέλει να του δώσει δεύτερο run για να μη χαθεί ο πόντος. Ο Gio δεν το αφήνει να περάσει έτσι και απαντάει εκνευρισμένος: «Ρε μ…άκα, σε κέρδισα, πώς μιλάς έτσι;».

Το στιγμιότυπο κρατά λίγα δευτερόλεπτα, αλλά δείχνει πως η ένταση στην ομάδα έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο. Και είμαστε μόνο στην αρχή.