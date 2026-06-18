Συγκινεί Δανάη Μπάρκα: «Η γιαγιά μου ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό»

Ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη για έναν από τους πολυτιμότερους ανθρώπους στη ζωή της, τη γιαγιά της, είχε φυλαγμένο η Δανάη Μπάρκα λίγες ημέρες μετά τον γάμο της. Η παρουσιάστρια έφτασε νύφη στην εκκλησία συνοδευόμενη από όλη της την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης και της γιαγιάς της Τούλας.

Μία από τις αναρτήσεις που δεν χορταίνει να κάνει η ηθοποιός και παρουσιάστρια τις τελευταίες ημέρες με όσα συνέβησαν την ημέρα του γάμου της, ήταν και οι αγαπησιάρικες στιγμές με τη γιαγιά της, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως ονειρευόταν να της φτιάξει το νυφικό της.

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«Όλα για εκείνη, κι όλα ΜΕ εκείνη.

Για όσο μπορούμε, για όσο αντέχει, για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά.

Για όσο με κοιτάει και κλαίει, για όσο την σκέφτομαι και πονάω από αγάπη.

Για την γιαγιά μου.

Εκείνη που με μεγάλωσε, που με σκέπαζε, που με φρόντιζε, που με κοίμιζε, που μου τα περνούσε όλα ως «όμορφα» ακόμα κι αν έπρεπε να μου πει το πιο δυσάρεστο. Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές στα νιάτα της για τα παιδιά της, για εκείνη που μαγείρευε 7 φαγητά για τα εγγόνια της, για εκείνη που την πλήγωναν και συγχωρούσε.

Για εκείνη που ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό.

Για εκείνη που είναι το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής μου. Σ’ αγαπάω γιαγιούλα μου.

Ο παππούς μας βλέπει και χαίρεται. Σ' αγαπάω!

Υ.Γ : όσοι έχουμε τις γιαγιάδες & τους παππούδες μας, ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ!

Αυτοί μας έμαθαν την αγάπη. Αυτούς να έχουμε πρότυπο. Αυτούς που χαιρόντουσαν με τις χαρές μας και με τις χαρές των άλλων το ίδιο», έγραψε η Δανάη Μπάρκα για εκείνη.