Δανάη Μπάρκα: «Ο Φάνης μου είπε θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο, δεν τον πίστεψα εξαρχής»

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν το Σαββατοκύριακο και το γλέντησαν με την ψυχή τους έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα τους πρόσωπα, συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.

Τοποθεσία του μυστηρίου το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μεσσηνία, όπου η νύφη είχε βρεθεί με τον γαμπρό λίγους μήνες πριν σε μία βόλτα τους στα βουνά. Ήταν η στιγμή που όμως περιγράφει η παρουσιάστρια της είπε ότι θα την παντρευτεί εκεί τον Ιούνιο και αν και εκείνη στην αρχή δεν τον πίστεψε, έτσι και έγινε.

«Τον Ιανουάριο κάναμε βόλτα με το αμάξι στα βουνά. Πέσαμε πάνω σ’ ένα εκκλησάκι μαγικό που γύρω γύρω είχε μόνο ουρανό, ελιές & θέα θάλασσα. Το αγόρι μου αμέσως μου είπε «εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο». Δεν το πίστεψα εξ’ αρχής αλλά τις επόμενες μέρες κατάλαβα ότι το εννοούσε. Το είπαμε σε όσους περάσαμε χειμώνα μαζί, στους πολύ δικούς μας, σε όσους ξέραμε ότι θα χαιρόντουσαν με την τρέλα μας», ανέφερε στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα εξυμνώντας παράλληλα τους σχεδιαστές του ρομαντικού off shoulder νυφικού της.

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«Μετά άρχισαν οι ερωτήσεις περί οργάνωσης που φυσικά ήταν κάτι εντελώς αντίθετο με εμάς. Το πρώτο μήνυμα που έστειλα ήταν 11 Μαρτίου στον Δημήτρη, πήγα στους @mirodesigners πρώτη φορά 28 Μαρτίου για καφέ, μετά εμφανίστηκα 2 Ιουνίου, μετά 10 Ιουνίου και τέλος. (Και για να μη λέτε για μένα, το ίδιο και ο γαμπρός) — Τα 2 αυτά αγόρια μαζί με τις μαγικές κυρίες του ατελιέ έκαναν το φόρεμα των ονείρων μου που όχι απλά ταίριαζε σε μένα αλλά ταίριαζε με το τοπίο και όλα όσα φανταζόμουν γι’ αυτή την μέρα!—

Τα 2 αυτά αγόρια δεν δημιουργούν φορέματα, αλλά όνειρα. Τα 2 αυτά αγόρια όπως και να είσαι, όπως και να σε έχεις στο μυαλό σου θα βρουν τι σε κολακεύει και πως θα νιώσεις η πιο όμορφη γυναίκα την πιο κατάλληλη στιγμή. —

Τα 2 αυτά αγόρια είναι μέρος της μέρας που θα θυμόμαστε για πάντα».

«Υ.Γ 1: Ναι τους ταλαιπώρησα, ναι με έψαχναν αλλά ήξερα απ’ την πρώτη στιγμή ότι θα μου φτιάξουν αυτό που θα με κάνει να νιώθω μαγικά.

Υ.Γ 2 : Η καλύτερη διατροφή του κόσμου γίνεται όταν ξέρεις ότι σε 3 μέρες έχεις πρόβα μαζί τους

Υ.Γ 3: ΝΑΙ, θα γίνω για λίγες μέρες ή «άλλη παιδί δεν έκανε, η Μαριγώ τον Γιάννη» και θα σας λέω πως οργανώθηκε αυτή η μέρα και ποιοι «κρύβονται» πίσω από όλα τα θαύματα.

Υ.Γ 4: Επέλεξα να φορέσω ένα νυφικό για όλη την βραδιά έτσι ώστε να το θυμάμαι πάντα πιστεύοντας ότι θα το βάλω μόνο τότε – που να ήξερα ότι για τις επόμενες μέρες θα το φορούσα όλη μέρα και θα ‘κοβα βόλτες μέσα στον κήπο ενθουσιασμένη» συνέχισε η Δανάη Μπάρκα.