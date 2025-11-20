Συγκινεί η Ιωάννα Πηλιχού μιλώντας για την απώλεια που την έχει «στοιχειώσει»

Η Ιωάννα Πηλιχού ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» τα μεσάνυχτα της Τετάρτης για τις κρίσεις άγχους που βιώνει, την απώλεια που τη έχει «στοιχειώσει» αλλά και για τις μικρές, «αόρατες» ευαισθησίες που κουβαλά από παιδί.

«Παθαίνω κρίσεις άγχους. Δεν ξέρω αν είναι κλειστοφοβία, δεν το έχω ψάξει, αλλά μπορεί να με πιάσει οπουδήποτε. Με έχει πιάσει σε ασανσέρ όταν ήμουν μόνη μου. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος κοντά μου, κάπως σταθμίζεται η κρίση, αλλά και πάλι είναι δύσκολο», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο επεισόδιο που βίωσε στο Μετρό:

«Ειλικρινά, υπήρχε μια καταπληκτική κοπέλα. Εγώ κινούμουν συνεχώς, δε στεκόμουν σε ένα σημείο. Έκλεινα τα αυτιά μου για να μην ακούω τον θόρυβο, γιατί ο θόρυβος με ενοχλεί πάρα πολύ. Και το ότι είσαι κάτω από τη γη… όλο αυτό δημιουργεί μια ταραχή. Μια κοπέλα με άγγιξε στον ώμο και με ρώτησε ''Είστε καλά; Χρειάζεστε κάτι;''. Νομίζω πως με κατάλαβε από τις κινήσεις μου. Πηγαινοερχόμουν, έκλεινα τα αυτιά μου, τραβούσα το ζιβάγκο γιατί ένιωθα πως δεν έχω αέρα. Ήταν μια στιγμή ευαλωτότητας και η παρουσία της με βοήθησε πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι τελικά».

Μιλώντας για παλαιότερες δουλειές της, εξήγησε ότι αν και νιώθει υπερήφανη, βλέπει τις επιλογές της με άλλο μάτι.

«Βλέπεις μια πολύ νεαρότερη εκδοχή του εαυτού σου, πολύ πιο άπειρη όσον αφορά το υποκριτικό κομμάτι. Μπορεί να δω πράγματα και να πω “πως το έχεις πει έτσι;”. Ακόμη, στην ηλικία που είσαι ψιλοσώζεται η απόκλιση εμφανισιακά. Κρίμα είναι να μην ξαναπαιχτεί ποτέ η επανάληψη. Είναι ωραίο που υπάρχει ακόμα».

Στην ερώτηση που θα ήθελε να πάει αν είχε μία χρονομηχανή είπε:

«Θα γύριζα λίγο πριν κλείσω τα 6 μου χρόνια, για να συναντήσω ξανά τη γιαγιά μου. Την έχασα ανήμερα των γενεθλίων μου και θα ήθελα να ζήσω δύο ώρες μαζί της, γιατί ήταν ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει.

Ήταν σαν άγγελος… και μου λείπει. Δεν ήθελα να γιορτάζω τα γενέθλιά μου, μου έλεγαν ''χρόνια πολλά'' και εκνευριζόμουν πάρα πολύ. Έφυγε λίγο πριν σβήσω το κεράκι και αυτή η απώλεια με έχει στοιχειώσει. Θα γύριζα εκεί, θα ήθελα να την ξαναδώ, να την αγκαλιάσω και να ζήσω δύο ώρες μαζί της».