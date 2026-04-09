Συγκινεί ο Στράτος Τζώρτζογλου για τον θάνατο της μητέρας του: «Μάνα τα καταφέραμε, σου στέλνω τη χαρά μου»

Μία συγκινητική ανάρτηση με τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αναπολώντας τις ημέρες που πρωτοξεκινούσε για το «όνειρο» της υποκριτικής.

Ο ηθοποιός τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία και ανέφερε πως ελπίζει η μητέρα του, που απεβίωσε το 2020, να αισθάνεται καλύτερα εκεί που βρίσκεται.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Στράτος Τζώρτζογλου έγραψε χαρακτηριστικά: «Μάνα μου, Ευτυχία μου, μπέμπα μου σήμερα… ξαναγεννήθηκα… Ελπίζω να νιώσεις λίγο καλύτερα εκεί που είναι η ψυχούλα σου μέσα στο φως του Χριστού.

Σου στέλνω την χαρά μου… να νιώσεις ότι τα καταφέραμε να σκίσουμε την "οθόνη" και γίναμε κομμάτι του ονείρου».