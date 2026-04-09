Συγκινεί ο Στράτος Τζώρτζογλου για τον θάνατο της μητέρας του: «Μάνα τα καταφέραμε, σου στέλνω τη χαρά μου»

Μία συγκινητική ανάρτηση με τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αναπολώντας τις ημέρες που πρωτοξεκινούσε για το «όνειρο» της υποκριτικής.
Ο ηθοποιός τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία και ανέφερε πως ελπίζει η μητέρα του, που απεβίωσε το 2020, να αισθάνεται καλύτερα εκεί που βρίσκεται.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Στράτος Τζώρτζογλου έγραψε χαρακτηριστικά: «Μάνα μου, Ευτυχία μου, μπέμπα μου σήμερα… ξαναγεννήθηκα… Ελπίζω να νιώσεις λίγο καλύτερα εκεί που είναι η ψυχούλα σου μέσα στο φως του Χριστού.
Σου στέλνω την χαρά μου… να νιώσεις ότι τα καταφέραμε να σκίσουμε την "οθόνη" και γίναμε κομμάτι του ονείρου».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.