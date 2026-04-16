Συγκινήθηκε on air η Φαίη Σκορδά: «Δεν είμαι έτοιμη ακόμα - Ήθελε να πάει στον μπαμπά μου»

Η Φαίη Σκορδά δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της σήμερα (16/4) ενώ μιλούσε για την απώλεια του αγαπημένου της Μίκι.

Αφορμή στάθηκε η εξομολόγηση του Γιάννη Κολοκυθά για την απώλεια του σκύλου του με την παρουσιάστρια του Buongiorno να λέει αρχικά: «Επειδή είπα το πρωί για το σκυλί και τώρα το σκεφτόμουν… Δεν θα το έλεγα, γιατί έχει περάσει και καιρός…».

«Όταν δένεσαι με ένα ζώο… Δεν είναι ζώα, είναι μέλη της οικογένειας. Ο Μίκι ήταν πολλά!», εξομολογήθηκε η Φαίη Σκορδά, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να προσθέτει από πλευράς του: «Και σε πονάει συνέχεια».

«Και εσύ δεν το έχεις μοιραστεί. Εντάξει, εμείς το γνωρίζουμε, αλλά κι εσύ δεν το έχεις μοιραστεί, την απώλεια του Μίκι», είπε τότε ο Άρης Καβατζίκης, ενώ ο Ανδρέας Μικρούτσικος που πρόσφατα έχασε τη γάτα του, δεν έκρυψε πως «εγώ τόσες μέρες βλέπω γάτα και γυρίζω το πρόσωπό μου».

Σε εκείνο το σημείο η Φαίη Σκορδά, εμφανώς συγκινημένη, ανέφερε πως πλέον υπάρχει νέο μέλος, ένα σκυλάκι, στην οικογένειά της, λέγοντας:

«Μεγάλωσε η οικογένειά μας σήμερα, το όνομα δεν το έχουμε βρει ακόμα. Κι επειδή θα με ρωτούν στο Instagram, δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί δεν είμαι έτοιμη. Όπως το βλέπετε, δεν είμαι έτοιμη ακόμα».

Ένιωσες όμως ότι ήθελες να πεις κάτι για τον Μίκι, γιατί ακριβώς άκουσες αυτό. Και αυτό είναι το σημαντικό», είπε τότε ο Άρης Καβατζίκης με τη Φαίη Σκορδά να εξομολογείται: «Ήθελε να πάει στον μπαμπά μου».