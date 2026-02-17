Συνελήφθη ο ηθοποιός Σία Λαμπέφ στη Νέα Ορλεάνη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Στη σύλληψη του ηθοποιού Σία ΛαΜπέφ οδηγήθηκαν οι Αρχές νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Νέα Ορλεάνη. Ο ηθοποιός φέρεται να χτύπησε δύο άτομα κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απλή σωματική βλάβη.

Ο ΛαΜπεφ φέρεται να δημιούργησε αναστάτωση και να έγινε επιθετικός ενώ βρισκόταν σε μπαρ.

Βγαίνοντας από αυτό φέρεται να γρονθοκόπησε κάποιον πολλές φορές και ενώ απομακρύνθηκε, επέστρεψε «ακόμη πιο επιθετικός».

Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, σύμφωνα με την αστυνομία, όμως φέρεται να χτύπησε ξανά το ίδιο άτομο. Κατόπιν, φέρεται να έδωσε μπουνιά και δεύτερο άτομο στη μύτη.

Ο ΛαΜπεφ φέρεται να κρατήθηκε ακινητοποιημένος μέχρι να φτάσει η αστυνομία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για τραυματισμούς που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Το 2014 ο ΛαΜπέφ είχε συλληφθή ξανά για διατάραξη κοινής ησυχίας στο Studio 54 της Νέας Υόρκης και είχε αναζητήσει θεραπεία για την κατάχρηση αλκοόλ.

Το 2017 συνελήφθη ξανά για διατάραξη κοινής ειρήνης και δημόσια μέθη στη Σαβάνα της Τζόρτζια. Πλάνα από κάμερα σώματος αστυνομικού τον έδειχναν να εξαπολύει ρατσιστικό παραλήρημα εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια εκείνου του περιστατικού.

Το 2020 κατηγορήθηκε για πλημμεληματική σωματική βλάβη και μικροκλοπή, όμως μετά την ολοκλήρωση προγράμματος αποκατάστασης, οι κατηγορίες εις βάρος του αποσύρθηκαν.