Τα 5 πράγματα που αν κάνουν τα ζευγάρια δεν θα «ρουτινιάσουν» στη σχέση τους

Ζούμε όλοι μια απαιτητική καθημερινότητα με εργασία, μετακινήσεις και δουλειές. Έτσι οι ελεύθερες ώρες για να αφιερώσουμε στον/στην σύντροφο μας, δεν είναι αρκετές. Τι και αν όμως δεν χρειάζεται απαραίτητα επιπλέον χρόνος;

Μια ψυχολόγος που μελετά ζευγάρια δήλωσε στο CNBC ότι «έχει δει από πρώτο χέρι πώς μικρές καθημερινές τελετουργίες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι, ειδικά όταν η ζωή είναι πολυάσχολη».

«Ακόμα καλύτερα νέα: Η οικειότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένει μέχρι το Σαββατοκύριακο», λέει η ειδικός.

Στη συνέχεια παραθέτει τι μπορούν να κάνουν τα ζευγάρια στην καθημερινότητα για να βελτιώσουν την ποιότητα της σχέσης τους.

Δημιουργήστε μια μικρή πρωινή ρουτίνα με τη σχέση σας

Τα περισσότερα πρωινά είναι βιαστικά και χαοτικά για τα ζευγάρια: συναγερμοί, προθεσμίες και η βιασύνη να βγεις από την πόρτα. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη πραγματική στιγμή που περνούν μαζί είναι το ξύπνημα στο ίδιο κρεβάτι και ίσως ένα αφηρημένο φιλί πριν πάρουν τον δρόμο τους.

Αλλά τα ευτυχισμένα ζευγάρια βρίσκουν μικρούς τρόπους να ξεκινούν τη μέρα τους μαζί, ακόμα κι αν είναι μόνο για πέντε ή 10 λεπτά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι βάζετε το ξυπνητήρι λίγο νωρίτερα για να αγκαλιάζεστε πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι, στρώνετε μαζί το κρεβάτι συζητώντας ή κάθεστε δίπλα-δίπλα για τον πρωινό σας καφέ - ακόμη και σιωπηλά.

Στείλτε εύστοχα μηνύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας

Δεν χρειάζεστε μακροσκελείς, παρατεταμένες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας για να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Ένα αστείο meme, ένα μικρό ανέκδοτο για το καθημερινό δράμα του γραφείου σας ή ένα γρήγορο μήνυμα «σε σκέφτομαι» μπορεί να είναι αρκετά για να ενισχύσουν τη συναισθηματική οικειότητα.

Αυτό όχι μόνο καλλιεργεί την αίσθηση της οικειότητας εν μέσω μιας ταραχώδους ημέρας, αλλά θα σας ευλογήσει και με ένα μικρό χτύπημα μεσημεριανού κινήτρου: μια υπενθύμιση του ατόμου που σας περιμένει στο σπίτι.

Βρείτε προσωπικό χρόνο και κάντε πράγματα και ξεχωριστά

Το άγχος της καθημερινής εργασίας έχει έναν ύπουλο τρόπο να εισχωρεί στο χρόνο με το σύντροφό σας.

Γι' αυτό τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια αφιερώνουν λίγα λεπτά για να χαλαρώσουν μόνα τους μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας. Είτε πρόκειται για έναν ατομικό περίπατο, μια γρήγορη γυμναστική, είτε απλά για να χαλαρώσετε με ένα σνακ και την αγαπημένη σας τηλεοπτική εκπομπή, αυτός ο «χρόνος για μένα» βοηθά να καθαρίσετε την ψυχική ακαταστασία, ώστε να μπορείτε να εμφανιστείτε πιο παρόντες και υπομονετικοί για τον σύντροφό σας.

Μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, αλλά μερικές φορές ο καλύτερος τρόπος για να επανασυνδεθείτε είναι να επαναφορτιστείτε πρώτα χωριστά.

Δώστε προτεραιότητα στον καθημερινό «δικό μας χρόνο»

Τα βράδια μπορεί να κυριαρχούνται από ξεχωριστές ρουτίνες - ο ένας σύντροφος καθαρίζει, ενώ ο άλλος κάνει scroll στο τηλέφωνό του, ή και οι δύο κοιμούνται στις αντίθετες άκρες του καναπέ.

Αλλά τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια ξεχωρίζουν σκόπιμα μια κοινή στιγμή κάθε μέρα. Δεν υπάρχουν περισπασμοί, δεν υπάρχει multitasking. Ίσως είναι να καθίσετε μαζί για δείπνο, να παίξετε ένα γρήγορο παιχνίδι ή να παρακολουθήσετε το αγαπημένο σας σόου γνώσεων ενώ φωνάζετε τις απαντήσεις στην οθόνη. Ακόμα και πέντε λεπτά αδιαίρετης προσοχής μπορούν να αποδειχθούν πολύ σημαντικά.

Ένας νυχτερινός «έλεγχος»

Αυτοί οι νυχτερινοί «έλεγχοι» δεν έχουν σκοπό να λύσουν προβλήματα, αλλά σας βοηθούν να παραμείνετε συναισθηματικά ευθυγραμμισμένοι και να αποτρέψετε μικρά ζητήματα από το να γίνουν μεγαλύτερα. Είναι απλώς θέμα απλών ερωτήσεων και ακόμη πιο απλών απαντήσεων: «Πώς είσαι, αλήθεια;» ή «Είμαστε καλά;».

Οι γρήγοροι, νυχτερινοί έλεγχοι διασφαλίζουν ότι τίποτα δεν θα κρατήσει κανείς τίποτα μέσα του, για να «βγει στην επιφάνεια» το Σαββατοκύριακο.