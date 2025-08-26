Τα 8 πιο βρώμικα πράγματα μέσα στο σπίτι σου - Κάποια ούτε που τα έχεις φανταστεί

Μετά την πανδημία του κορονοϊού όλοι έχουμε γίνει πιο προσεκτικοί ή και πιο απαιτητικοί όσον αφορά στους κανόνες υγιεινής και την καθαριότητα γενικότερα εντός και εκτός σπιτιού. Πολλές από τις οδηγίες που τηρούσαμε τότε, όπως για παράδειγμα να απολυμαίνουμε τα χέρια μας τακτικά ή να μην αγγίζουμε κοινόχρηστες επιφάνειες με γυμνά χέρια (βλ. ασανσέρ) συνεχίζουν να αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τι συμβαίνει, όμως, με το σπίτι μας; Είμαστε όσο συνεπείς θα έπρεπε με την καθαριότητα του χώρου μας ή παραλείπουμε κάποια βασικά σημεία, που μπορούν να εξελιχθούν σε επικίνδυνες εστίες μικροβίων; Μάλλον το δεύτερο.

