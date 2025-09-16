Τα άτομα με υψηλό EQ αντιμετωπίζουν την κριτική με 3 υποδειγματικούς τρόπους

Το πώς ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται την κριτική αποτελεί προσωπικό ζήτημα. Για κάποιους είναι ακόμα μία κουβέντα, ενώ για άλλους είναι λόγος για να «διαλυθεί» ο κόσμος τους.
Δεν έχουμε όλοι την ίδια λογική, αντοχή ή ανωτερότητα, όταν πρόκειται να μας επικρίνουν. Υπάρχουν άτομα που η έντονη κριτική μπορεί να τα διαλύσει, αλλά και άτομα που έχουν την εσωτερική δύναμη να αγνοούν τους επικριτές τους.
Αυτό, ωστόσο, που θα ήταν φρόνιμο να ακολουθήσουμε, είναι η μέθοδος που εφαρμόζουν τα άτομα με υψηλό EQ.
