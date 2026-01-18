«Τελείως βαρετό»: Travel expert αποκαλύπτει τη χώρα που δεν θα ξαναπατούσε ποτέ το πόδι του

Ο διάσημος youtuber Γκάμπριελ Μόρις, έχει γυρίσει με το bagpack του σχεδόν όλο τον κόσμο. Έχοντας περάσει πάνω από τρεις δεκαετίες εξερευνώντας , διασχίζοντας έξι ηπείρους και πάνω από 90 έθνη στην πορεία, η γνώμη του δικαίως είναι το «ευαγγέλιο» όλων όσων έχουν ετοιμάζονται να ταξιδέψουν.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Με εντυπωσιακούς 613.000 συνδρομητές στο YouTube, τα ταξιδιωτικά vlogs του Gabriel προσελκύουν σταθερά σημαντική τηλεθέαση και ζωντανές συζητήσεις, με τους θαυμαστές που είναι γεμάτοι περιπλάνηση να ανυπομονούν να ακούσουν τις ειλικρινείς αξιολογήσεις και εμπειρίες του.

Ο travel expert λοιπόν αποκαλύπτει το χειρότερο μέρος που έχει επισκεφθεί ποτέ, και σίγουρα δεν πάει ο νούς μας. Στη μοναδική του ανάρτηση, με τον προκλητικό τίτλο

«Έχω πάει σε 100 χώρες - Ποιο μέρος είναι το χειρότερο;» Απευθυνόμενος απευθείας στο κοινό του, ο Γκάμπριελ παραδέχτηκε: «Έχω δει αρκετά μέρη του κόσμου και πολλές από αυτές τις χώρες που έχω επισκεφτεί ξανά και ξανά και έχω ταξιδέψει πολύ. Θα σας πω απλώς στην αρχή ότι το λιγότερο αγαπημένο μου μέρος του κόσμου είναι ο Περσικός Κόλπος (Αραβικός Κόλπος)».

Το υδάτινο σώμα είναι γνωστό με διαφορετικά ονόματα ανάλογα με την ακτή στην οποία βρίσκεστε - το Ιράν το αποκαλεί Περσικό Κόλπο, ενώ τα έθνη που βρίσκονται στις νότιες και δυτικές ακτές το αποκαλούν Αραβικό Κόλπο. Τι κάνει λοιπόν την περιοχή του Περσικού Κόλπου τον λιγότερο αγαπημένο προορισμό του Γκάμπριελ στη Γη;

Ο ταξιδιωτικός vlogger εξηγεί: «Λοιπόν, δεν έχω πάει στο Ιράν και το Ιράν φαίνεται απολύτως απίστευτο. Επομένως, δεν συμπεριλαμβάνω το Ιράν σε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ωραίο να δει κανείς εκεί κατά μήκος του Περσικού Κόλπου».

Ο Γκάμπριελ έχει εξερευνήσει αρκετές τοποθεσίες εντός και γύρω από τον Περσικό Κόλπο. Τα ταξίδια του τον έχουν οδηγήσει στη Σαουδική Αραβία, ιδιαίτερα στο Ριάντ και την Τζέντα, όπου νοίκιασε ένα όχημα για μια μέρα για να βγει έξω από την αστική εξάπλωση, καθώς και στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που περιλαμβάνουν τόσο το Ντουμπάι όσο και το Άμπου Ντάμπι - ωστόσο καμία δεν κατάφερε να αιχμαλωτίσει τη φαντασία του.

Συνέχισε λέγοντας: «Υπάρχουν λίγα περισσότερα να δεις στην έρημο έξω από τις πόλεις, αλλά όχι πολλά. Κυρίως είναι απλώς επίπεδη έρημος. Βασικά, σκέφτομαι τις κύριες πόλεις στον Περσικό Κόλπο και στη συνέχεια συμπεριλαμβάνω τις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες δεν βρίσκονται κοντά στον Περσικό Κόλπο αλλά τον συνορεύουν. Απλώς βρίσκω αυτές τις πόλεις να μην έχουν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως ταξιδιώτης. Τις βρίσκω πολύ βαρετές και μπαγιάτικες.

«Άδειοι δρόμοι, πολλή κίνηση, το αλκοόλ απαγοερύεται»

«Οι δρόμοι είναι πρακτικά άδειοι από ανθρώπους εκτός από αυτούς που βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους. Δεν έχεις την εμπειρία της πολύβουης, πολυσύχναστης αγοράς. Όλες αυτές οι πόλεις είναι χτισμένες σε ένα πολύ παρόμοιο στυλ τεράστιων ουρανοξυστών. Δημιουργεί έναν εντυπωσιακό ορίζοντα, αλλά μετά φτάνεις εκεί στο έδαφος και είναι μεγάλοι δρόμοι με φάρδος που μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατο να διασχίσεις. Υπάρχει πολλή κίνηση, τεράστιες αποστάσεις και δεν είναι τίποτα που θέλω να κάνω εκεί. Μπορείς να πας σε εμπορικά κέντρα, μπορείς να πας σε κάποια εστιατόρια. Το αλκοόλ απαγορεύεται ως επί το πλείστον, οπότε αυτό είναι ένα άλλο μειονέκτημα».

Περιγράφοντάς τους ως «άψυχους», ο Γκάμπριελ συνεχίζει: «Απλώς τους βρίσκω κάπως άψυχους και όχι μοναδικούς με κανέναν τρόπο. Θα μπορούσατε να με αφήσετε σε οποιαδήποτε από αυτές τις πόλεις και να μην μου πείτε ποια είναι, και εκτός αν έχετε θέα, ας πούμε, το Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι ή κάποιο συγκεκριμένο ορόσημο, αν βρισκόσασταν σε μια τυπική γειτονιά δεν θα μπορούσατε να την ξεχωρίσετε από καμία από τις άλλες. Είναι όλες χτισμένες ακριβώς το ίδιο και απλά πολύ βαρετές. Τώρα, δεν είναι κακά μέρη για να ζήσει κανείς ή για να μεγαλώσει μια οικογένεια. Είναι ασφαλή, είναι καθαρά και είναι χωρίς προβλήματα. Δεν υπάρχουν δουλειές, απάτες ή οτιδήποτε άλλο να ανησυχείτε πραγματικά».

Εκτός από το Κατάρ και το Ντουμπάι, τα οποία ο Γκάμπριελ τοποθετεί στις δύο πρώτες θέσεις του αντίστοιχα, πιστεύει ότι μεταξύ όλων των προορισμών παγκοσμίως, «δεν έχει καμία επιθυμία να επιστρέψει σε αυτό το μέρος του κόσμου», αν και αναγνωρίζει ότι η κουλτούρα είναι «σίγουρα καλή».