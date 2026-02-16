Τεντόγλου: O πρωταθλητής κόσμου στα 100μ. εμπ. προστίθεται στους αντιπάλους του

Το μήκος ανδρών στο ξεκίνημα της χρονιάς έχει δύο-κυρίως-πρωταγωνιστές, τον 22χρονο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ που έχει ήδη ανεβάσει το ρεκόρ Βουλγαρίας σε δύο αγώνες, με τελευταίο τα 8.45μ. στο μίτινγκ του Βελιγραδίου και τον παγκόσμιο πρωταθλητή Ματία Φουρλάνι, που έχει ισοφαρίσει το ρεκόρ καριέρας με τα 8.39μ. στο Μετς.

