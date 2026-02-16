Μενού

Τεντόγλου: O πρωταθλητής κόσμου στα 100μ. εμπ. προστίθεται στους αντιπάλους του

Ο Κόρμπελ Τιντς παγκόσμιος πρωταθλητής στα 110μ. εμπ. πέρυσι στο Τόκιο, δοκίμασε ξανά στο αγαπημένο του μήκος, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ στα 8.29μ.

Reader symbol
Newsroom
Μίλτος Τεντόγλου
Μίλτος Τεντόγλου | In Time Sports
  • Α-
  • Α+

Το μήκος ανδρών στο ξεκίνημα της χρονιάς έχει δύο-κυρίως-πρωταγωνιστές, τον 22χρονο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ που έχει ήδη ανεβάσει το ρεκόρ Βουλγαρίας σε δύο αγώνες, με τελευταίο τα 8.45μ. στο μίτινγκ του Βελιγραδίου και τον παγκόσμιο πρωταθλητή Ματία Φουρλάνι, που έχει ισοφαρίσει το ρεκόρ καριέρας με τα 8.39μ. στο Μετς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE