Θα δούμε Labubu στη μεγάλη οθόνη: Η Sony Pictures ετοιμάζει live-action ταινία

Τα συλλεκτικά τερατάκια που έχουν τρελάνει τον κόσμο του Ίντερνετ, τα γνωστά σε όλους Labubu ετοιμάζονται να γίνουν ταινία από τη Sony Pictures, με σκηνοθέτη τον Πόλ Κινγκ, υπεύθυνο για τις επιτυχίες του «Wonka» και «Paddington».

Η ταινία, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, πρόκειται να είναι live-action και βασισμένη στα πολύχρωμα κουκλάκια.

Το έργο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, με τον Κινγκ να αναλαμβάνει, πέρα από τη σκηνοθεσία και μέρος της παραγωγής, σε συνεργασία με την Department M και τη Wenxin She.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πιο πρόσφατη ταινία του, το «Wonka» με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ σημείωσε τεράστια επιτυχία, εισπράττοντας 635 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, το franchise του «Paddington», που φέρει επίσης την υπογραφή του στη σκηνοθεσία και το σενάριο, κέρδισε τόσο τους κριτικούς όσο και το κοινό, με τις συνολικές εισπράξεις να αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Οι μικρές φιγούρες με τα μεγάλα δόντια εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν από μία δεκαετία, μέσα από μια σειρά εικονογραφημένων βιβλίων, ωστόσο έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό τον τελευταίο χρόνο, όπου και έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα συλλεκτικά αντικείμενα παγκοσμίως.