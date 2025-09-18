Θέμης Αδαμαντίδης: «Είμαι ερωτευμένος το τελευταίο διάστημα»

Ο Θέμης Αδαμαντίδης συμμετείχε στη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Γρηγόρη Μπιθικώτση που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη (17/9).

Ο γνωστός τραγουδιστής ερμήνευσε επί σκηνής κάποιες μεγάλες επιτυχίες του Γρηγόρη Μπιθικώτση, ενώ σε δηλώσεις που έκανε στις κάμερες αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή όπου όπως φαίνεται έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο μετά τον οριστικό χωρισμό του από τη Βαρβάρα Κίρκη.

«Τον κάνω τον Σταυρό μου, βέβαια, γιατί πιστεύω. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι με βοηθάει», δήλωσε ο Θέμης Αδαμαντίδης όταν ρωτήθηκε εάν κάνει τον σταυρό του πριν ανεβεί στη σκηνή.

Σε ερώτηση για το αν παίζει σημαντικό ρόλο ο έρωτας στη ζωή του, ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε «όσο είναι για όλο τον κόσμο», ενώ σε εκείνο το σημείο δήλωσε: «Είμαι ερωτευμένος το τελευταίο διάστημα».