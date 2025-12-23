Θώδη για Οικονομόπουλο: «Το τραγούδι αυτό δεν είναι χριστιανικό, να μην το ξαναπεί»

Κατά του τραγουδιού «Έκπτωτος Άγγελος», το οποίο ερμηνεύει ο Νίκος Οικονομόπουλος, τοποθετήθηκε η Έφη Θώδη, εκφράζοντας την άποψη ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν συμβαδίζει με τις χριστιανικές αξίες.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, σχολιάζοντας τόσο τον Νίκο Οικονομόπουλο όσο και ορισμένες καλλιτεχνικές επιλογές του. Αρχικά αναφέρθηκε στη δημόσια δήλωση πίστης του συναδέλφου της, ωστόσο εστίασε στο ρεπερτόριό του και στους στίχους τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει κατά καιρούς.

«Μου αρέσει που δηλώνει χριστιανός, αλλά τα τραγούδια που έχει πει δεν είναι όλα χριστιανικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στο περιεχόμενο του τραγουδιού «Έκπτωτος Άγγελος», εξηγώντας τη δική της ερμηνεία: «Ο έκπτωτος άγγελος, ξέρουμε όλοι, είναι ο άγγελος, ο σατανάς, που έπεσε στη γη», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι, κατά την άποψή της, υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη δημόσια επίκληση της πίστης και στους συγκεκριμένους στίχους.

«Δεν μπορείς από τη μία να λες ότι είσαι με τον Χριστό και από την άλλη να τραγουδάς αυτά τα τραγούδια», πρόσθεσε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Έφη Θώδη εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της, λέγοντας ότι θα ήθελε ο Νίκος Οικονομόπουλος να μην ερμηνεύσει ξανά το συγκεκριμένο κομμάτι: «Για μένα είναι απαράδεκτος. Θα τον παρακαλέσω να μην το ξαναπεί αυτό το τραγούδι».