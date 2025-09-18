Θρίλερ στην υπόθεση Μαζωνάκη: Υψηλόβαθμος της ΕΛΑΣ ζήτησε να διαγραφεί αμέσως το αρχείο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς φαίνεται υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ να ζήτησε να διαγραφεί το αρχείο της υπόθεσης του δημοφιλή τραγουδιστή.

Όπως αποκάλυψε η Άρια Καλύβα στο Power Talk του ΣΚΑΪ, λίγες ημέρες μετά, που έστειλαν οι Αστυνομικοί τον φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να αποφανθεί για τον ακούσιο εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, «κάποιος υψηλόβαθμος, γιατί, για να πάρει τηλέφωνο και να παρέμβει ζητώντας να διαγραφεί όλο τρο αρχείο των καταθέσεων στο συγκεκριμένο τμήμα των οικείων προσώπων του τραγουδιστή, δεν είναι ένας αστυφύλακας που φυλάει σκοπιά σε ένα τμήμα. Πρόκειται για πρόσωπο που έχει αυτή τη δυνατότητα».

Συνέχισε λέγοντας: «Τι έκανε λοιπόν αυτό το πρόσωπο; Τηλεφώνησε και ζήτησε να σβήσουν το αρχείο Μαζωνάκη, τη στιγμή που ο φάκελος έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία. Ποιος και το έκανε και γιατί;» διερωτήθηκε η δικαστική ρεπόρτερ.

Μία ερμηνεία και όχι πληροφορία που έδωσε η Τατιάνα Στεφανίδου, είναι ότι δικηγφόροι συνηθίζεται να λένε στους αστυνομικούς, μην τυχόν και δούμε το παραμικρό να διαρρέεται από την υπόθεση στα media «θα βρείτε μπελά» με μηνύσεις κτλ.



