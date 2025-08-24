Τι αποκαλύπτουν οι φαντασιώσεις για άλλους ανθρώπους για τη σχέση σου, σύμφωνα με έρευνα

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις αποτελούν κοινό και απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο, ακόμη και μέσα σε σχέσεις. Όμως, τι σημαίνει πραγματικά όταν το μυαλό μας ταξιδεύει σε κάποιον άλλον; Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sexual and Relationship Therapy από τον Dr. Rainville επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, εξετάζοντας πώς οι φαντασιώσεις για αγνώστους και πρώην συντρόφους επηρεάζουν την αντίληψη για τον τρέχοντα σύντροφο.

Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 1.109 ατόμων, ηλικίας 21 έως 68 ετών, που βρίσκονταν σε δεσμευμένες σχέσεις. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις σχετικά με τα συναισθήματά τους για τον σύντροφό τους, τη σεξουαλική τους ικανοποίηση, καθώς και τις φαντασιώσεις τους για άλλους ανθρώπους. Η έννοια της «εκτίμησης του συντρόφου» μετρήθηκε βάσει έξι χαρακτηριστικών, όπως αν θεωρούν τον σύντροφο ελκυστικό, ρομαντικό ή σεξουαλικά επιδέξιο.

