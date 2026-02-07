Τοπαλίδου: «Υποδύομαι τον Σατανά στη νέα ταινία του Νίκολας Κέιτζ - Mε ξεχώρισε»

Η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε στην εκπομπή Weekend Live και αποκάλυψε μια συνεργασία που δεν περίμενε κανείς: συμμετέχει στη νέα ταινία του Νίκολας Κέιτζ.

Η ηθοποιός και χορεύτρια περιέγραψε πώς ξεκίνησε η διαδικασία, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά δεν γνώριζε καν με ποιον θα συνεργαστεί. Όπως είπε:

«Με πήραν να κάνω ένα κάστινγκ και μετά, όταν κατάλαβα ότι τελικά πρόκειται για τον Νίκολας Κέιτζ, πήγα να τον γνωρίσω και μου είπε ότι με ξεχώρισε και του άρεσα πολύ.

Ο ρόλος που υποδύομαι είναι ο Σατανάς, δεν φοβάμαι όμως καθόλου τις αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν. Και τι πειράζει, δεν πρέπει κάποιος να παίξει και τον Σατανά;».

Η Τοπαλίδου δεν δίστασε να σχολιάσει και το πώς μπορεί να αντιδράσει το κοινό, τονίζοντας ότι ίσως οι συζητήσεις να στραφούν αλλού: «Δηλαδή πιο πιθανό είναι να αντιδράσουν σε σχέση με τον ρόλο του Χριστού, που τον βλέπει πολύ διαφορετικά ο σκηνοθέτης στην ταινία αυτή.

Πιο πολύ αυτό που δεν θα περιμένουν θα ’ναι σε σχέση με τον Χριστό. “The Carpenter’s Son” λέγεται η ταινία και νομίζω πως θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες».

Το The Carpenter’s Son φαίνεται πως θα αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της χρονιάς, τόσο για το καστ όσο και για τη διαφορετική, τολμηρή προσέγγιση της ιστορίας. Η συμμετοχή της Έλενας Τοπαλίδου σε έναν τόσο ιδιαίτερο ρόλο προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο project.