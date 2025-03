«Τοξικό και ρατσιστικό» το περιβάλλον των γυρισμάτων στα «Φιλαράκια»: Τι αποκάλυψε ηθοποιός

Την τηλεοπτική σειρά «Friends», «Τα Φιλαράκια» ελληνιστί, την έχουμε αγαπήσει για πολλούς λόγους, κυρίως για τους έξι βασικούς πρωταγωνιστές.

Όμως, ήταν πολλοί οι ηθοποιοί που έκαναν guest εμφάνιση κατά τη διάρκεια των σεζόν, οι οποίοι σίγουρα κάτι θα θυμούνται από τα γυρίσματα. Κάποιοι ωραίες στιγμές, ορισμένοι άλλοι άσχημες.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Στίβεν Παρκ, που θα τον δεις και στην ταινία «Mickey 17», που προβάλλεται πλέον στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο ηθοποιός, που εμφανίστηκε στα επεισόδια «The One With the Chicken Pox» και «The One With the Ultimate Fighting Champion», της 2ης και 3ης σεζόν αντίστοιχα, μίλησε για τη σειρά στο podcast «Pod Meets World». Έκανε λόγο για «τοξικό και ραστιστικό περιβάλλον», αναφερόμενος σε ένα περιστατικό: «Ο Τζέιμς Χονγκ ήταν ο ηθοποιός που ήταν επίσης στο επεισόδιο μαζί μου, και (ο βοηθός σκηνοθέτη) τον καλούσε στο πλατό και φώναζε “Πού στο διάολο είναι αυτός ο Ασιάτης; Φέρτε μου τον Ασιάτη!”».

