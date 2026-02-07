Τουμασάτου για την Καρυστιανού: «Για τις πολιτικές της πεποιθήσεις δεν έχω πολύ καλή εικόνα»

Η Μαριάννα Τουμασάτου εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» και μίλησε με ειλικρίνεια για τη μητρότητα, την κοινωνική πραγματικότητα αλλά και τη Μαρία Καρυστιανού.

Η ηθοποιός, αναφερόμενη στη συμπεριφορά και την ευγένεια, σημείωσε: «Αν γίνεις αγενής, είναι κάτι που ορίζει εσένα».

Μιλώντας για τη σχέση με την κόρη της, η Μαριάννα Τουμασάτου εξήγησε: «Είμαι μαμά που λέει πάντα την αλήθεια στο παιδί της. Η κόρη μου είναι ένα παιδί που σιγά σιγά γίνεται δεσποινίς. Οι παρέες της κόρης μου είναι ασφαλείς για την ίδια.

Παλιά δεν βλέπαμε τέτοια αγριάδα στην κοινωνία μας. Έχουμε ατιμωρησία και συγκάλυψη σε ό,τι ζούμε γύρω μας. Έχουμε ανάγκη για παιδεία».

Όταν η συζήτηση έφτασε στη Μαρία Καρυστιανού, η ηθοποιός μίλησε με σεβασμό αλλά και σαφήνεια: «Τη σέβομαι και θα τη σέβομαι για πάντα. Έχει χάσει το παιδί της κι έχει δώσει μεγάλες μάχες με υψηλούς αντιπάλους, με θεσμούς κλπ… Δεν συμφωνώ με τις πολιτικές της θέσεις, όποιες έχει τύχει να ακούσω ως τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική.

Θα κάνει τον αγώνα της, το δρόμο της… Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλούς ακροδεξιούς, οπότε δεν τρέχει και τίποτα. Θα είναι πάντα ένα πρόσωπο, μια μάνα που εκτιμάω βαθιά για τον πόνο που έχει ζήσει. Για τις πολιτικές της πεποιθήσεις δεν έχω πολύ καλή εικόνα, αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι του γούστου μου».