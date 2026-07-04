Τούνη: Απαντά για το βίντεο στο Μπαλί - «Μετά θάνατoν βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου»

Τη δική της απάντηση στον σάλο αντιδράσεων που προκλήθηκε μετά το βίντεο από το Μπαλί, στο οποίο φαινόταν κάνει αέρα με δεσμίδες χαρτονομισμάτα σε ρουπίες, έδωσε η Ιωάννα Τούνη.
Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε ένα σχόλιο για την κριτική που δέχεται τον τελευταίο καιρό.
Η γνωστή influencer, η οποία βρίσκεται στο Μπαλί για διακοπές, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο ποζάρει στο εξωτικό τοπίο, το οποίο συνόδεψε με μια «μπηχτή» στη λεζάντα.
Πάνω στο βίντεο έγραψε: «Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για εσένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις», εκφράζοντας την άποψη ότι η αναγνώριση έρχεται συχνά όταν πλέον είναι αργά.
Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου, συμπεθέρες».
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