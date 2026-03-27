Τούνη: «Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα - Είναι η πρώτη φορά που θα παίξει το βίντεο»

Η Ιωάννα Τούνη μίλησε στις κάμερες λίγο πριν μπει νωρίτερα σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων όπου συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει.

Η γνωστή influencer δεν έκρυψε πως σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα καθώς θα προβληθεί το επίμαχο βίντεο με την ίδια να ελπίζει σε μια παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων, ενώ και ο συνήγορός της Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για «την πιο ουσιώδη ημέρα της υπόθεσης».

Διαβάστε επίσης - Έξαλλη η Τούνη με την απεργία ταξί: «Περπατάω με τα τακουνάκια μου όλο το κέντρο»

«Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για εμένα γιατί είναι η πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενος και φυσικά παρουσία μου.

Είναι κάτι το οποίο με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δε θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ και είναι ο λόγος που ζήτησα η δίκη να γίνει κεκλεισμένων των θυρών γιατί θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν είναι θέαμα για κανέναν».

Πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα δυνατή και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πραγματικά δεν βρίσκομαι εδώ για μένα, την Τούνη που βλέπετε σήμερα.

Όλο αυτό συνέβη πριν από 9 χρόνια σε μια κοπέλα 23 ετών, σε μια κοπέλα που έχασε κυριολεκτικά τη γη κάτω από τα πόδια της, ήταν πολύ σκληρό ήταν κάτι χυδαίο στιγματίστηκα και μέχρι σήμερα με κυνηγάει.

Όσο και αν θέλω να παριστάνω ότι είμαι καλά, δεν είμαι. Είμαι τυχερή που άντεξα και βρίσκομαι εδώ ενώ άλλες γυναίκες έχουν τερματίσει τη ζωή τους, γι' αυτές είμαι εδώ. Στην Ελλάδα του 2026 έχει έρθει η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται και ο θύτης πλέον να αναλάβει την ευθύνη γιατί είναι κακούργημα και καταστρέφει ζωές.

Εύχομαι πραγματικά να δοθεί παραδειγματική τιμωρία στους κατηγορούμενους και να υπάρχει δικαιοσύνη για κάθε γυναίκα. Ανυπομονώ τόσο πολύ να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου, ελπίζω να τελειώσει με δικαιοσύνη. Ευελπιστώ ότι θα καταδικαστούν.

Μέσα μου νιώθω άδεια, δεν ξέρω τι πρέπει να πιστέψω και να νιώσω. Επειδή είμαι θετικός άνθρωπος, ελπίζω σε παραδειγματική τιμωρία γιατί βλέπουν πολλά αγόρια και κορίτσια τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μιλάμε για ένα κακούργημα», δήλωσε η Ιωάννα Τούνη.

Δημητρακόπουλος: «Σήμερα είναι η πιο ουσιώδης ημέρα αποδεικτικά»

Προσερχόμενος στο Εφετείο, δηλώσεις στις κάμερες έκανε και ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος τόνισε:

«Σήμερα είναι η πιο ουσιώδης ημέρα αποδεικτικά γιατί θα προβληθεί το βίντεο ενώπιον των Εφετών όπου βλέπουμε και θα δούνε ότι κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης ο ένας κατηγορούμενος κοιτάει δύο φορές και χαμογελάει στον άνθρωπο που μαγνητοσκοπεί.

Η εξήγηση που δίνει είναι ότι δεν κατάλαβε τι γινόταν και σε ένα δευτερόλεπτο, όμως, συνειδητοποιεί τι γινόταν αφού ολοκληρωθεί η πράξη και άρον άρον μπαίνουν στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τις δικές του καταθέσεις και σωριάζεται η κυρία Τούνη στο πίσω κάθισμα και αυτός φεύγει.

Λίγο πριν φύγει η κυρία Τούνη, ο δράστης την έβγαλε και δύο φωτογραφίες ενώ ήταν σε ληθαργική κατάσταση.

Αν υπάρξει απόφαση που θα υιοθετήσει τις θέσεις των κατηγορούμενων, θα είναι μια απόφαση μοναδική στη χώρα μας και πιστεύω και πρέπει να ξέρετε ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει αναιρετικά αποφάσεις που βάζουν εμπάργκο στην κοινή λογική.

Θα ζητήσουμε αφού ολοκληρωθεί η ανάγνωση των εγγράφων, η προβολή του βίντεο των φωτογραφιών και μετά την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης, θα ζητήσουμε να ανοίξουν οι θύρες του δικαστηρίου».