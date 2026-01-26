Τριαντάφυλλος για τον γάμο Κατσούλη - Ρουμελιώτη: «Είχαμε πει να τους παντρέψω στο Survivor»

Για τον γάμο του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη έμαθε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ο Τριαντάφυλλος, αποκαλύπτοντας πως είχαν συμφωνήσει να γίνει κουμπάρος τους.



Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου, με τους φίλους και τους συγγενείς τους να ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο στα social media τους.

Ο Τριαντάφυλλος που διατηρούσες στενές σχέσεις μαζί τους όσο βρίσκονταν στο Survivor δεν ούτε ήταν καλεσμένος, ούτε γνώριζε ότι πραγματοποιήθηκε. Όταν δημοσιογράφος του «Πρωινού» συνάντησε τον τραγουδιστή και του μίλησε για το γεγονός αυτό, ο ίδιος φάνηκε έκπληκτος, καθώς δεν το γνώριζε.

«Πότε παντρεύτηκαν καλέ; Όντως παντρεύτηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη; Δεν έχουμε follow ο ένας τον άλλο, δεν ξέρω γιατί. Δεν στεναχωριέμαι, πάνω απ’ όλα η υγεία, η οικογένειά μου, να είμαστε καλά, όλοι να είναι καλά», είπε ο τραγουδιστής.

«Είχα πει ότι θα τους παντρέψω, στο παιχνίδι ήταν όλα καλά, ήμασταν φίλοι, πήραμε το τρόπαιο, μετά όταν γίνανε χίλια δυο στο All Star, κάνανε λάθη τα παιδιά και εγώ ίσως να έκανα μισό λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν τα βάλεις κάτω ένα ένα, είναι έτσι. Από εκεί και πέρα να είναι καλά και υγεία».

Σημειώνεται πως ο Τριαντάφυλλος, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ήταν πολύ καλοί φίλοι έως ότου το ζευγάρι πήγε στο All Star Game, όπου τα πράγματα άλλαξαν και απομακρύνθηκαν.

Ο Σάκης Κατσούλης είχε μιλήσει για το γεγονός αυτό στο Breakfast@Star, αναφέροντας: «Όταν με ρωτάνε για τον Τριαντάφυλλο, η άποψή μου θα είναι πάντα η ίδια. Είναι ένα μεγάλο παιδί. Ό,τι κι αν έχει συμβεί μεταξύ μας, δεν μπορείς να του κρατήσεις κακία, όπως και σε ένα παιδί που κάνει μια σκανταλιά. Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα. Με στενοχώρησε όλο αυτό που έγινε με την οικογένειά μου, όσο εγώ έλειπα και δεν μπορούσα να απαντήσω. Με στενοχώρησε, γιατί το έχει ζήσει και ο Τριαντάφυλλος, να λείπει και να μιλάνε άλλοι για εκείνον, χωρίς να μπορεί να απαντήσει. Περίμενα ότι θα το σεβαστεί. Το γυαλί που σπάει, δεν ξανακολλάει ποτέ με τον ίδιο τρόπο».