The 2Night Show: Γιατί δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα - Πότε επιστρέφει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Την περασμένη Πέμπτη (29/1) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχασε την αγαπημένη του μητέρα, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από μια μακρά περίοδο που ταλαιπωρούνταν με προβλήματα υγείας και έτσι αυτή την εβδομάδα το The 2Night Show δεν θα προβληθεί καθόλου (σήμερα και αύριο) λόγω πένθους.

Την πληροφορία μετέφερε χθες (1/2) η Κατερίνα Καραβάτου μέσα από το Σαββατοκύριακο Παρέα, ενώ ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι από την επόμενη εβδομάδα το The 2Night Show θα προβάλλεται και ορισμένες Κυριακές.

Η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά:

«Έχω μιλήσει με τον Γρηγόρη από τότε που έγινε αυτό. Ξέρουμε τη στενή σχέση που έχει με την οικογένειά του και φυσικά με τη μητέρα του. Να εκφράσω και από εδώ τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια, όχι μόνο από μένα, από όλη μας την οικογένεια. Θα τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες που θέλεις. Και ξέρω πόσο κομβική είναι αυτή η στιγμή.

Ισχύει για εμένα αυτό που σου έγραψα: Όταν χάνει κάποιος τη μητέρα του, όποια σχέση κι αν έχει μαζί της ακόμα και πολεμική, είναι η στιγμή που ενηλικιώνεσαι. Όλη μας η αγάπη είναι μαζί σου. Γιατί εμείς που γνωρίζουμε πώς είναι όλο αυτό καταλαβαίνουμε πώς είσαι αυτή τη στιγμή».

«Αύριο και μεθαύριο λόγω πένθους δεν πρόκειται να μεταδοθεί το The 2Night Show με τον Γρηγόρη.

Και από τις 8 Φεβρουαρίου θα βλέπουμε την εκπομπή και κάποιες Κυριακές. Την πολύ μεγάλη μας αγάπη σου στέλνουμε, Γρηγόρη», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καραβάτου.