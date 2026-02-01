Τις προηγούμενες ημέρες έκανε πρεμιέρα στο Disney Plus ο δεύτερος κύκλος της σειράς A Thousand Blows που μας μεταφέρει στο Λονδίνο του 19ου αιώνα και έχει στο επίκεντρό της μία καλά στημένη γυναικεία συμμορία. Πρόκειται για τους «40 Ελέφαντες» που υπό την ηγεσία της Μαίρη Καρ ξεκινά από το κακόφημο Ανατολικό Λονδίνο και δρα σε όλη την πόλη.

Η συγκεκριμένη σειρά φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πιο ασυνήθιστα κεφάλαια του βικτωριανού υπόκοσμου: την πραγματική συμμορία των Forty Elephants. Η σειρά εμπνέεται από αληθινά πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα, αλλά τα συνδέει με μυθοπλαστικές ιστορίες και σχέσεις για να δημιουργήσει μια δυναμική αφήγηση που εξερευνά τόσο τη βία όσο και τις κοινωνικές ανισότητες της εποχής.

Ποιες ήταν οι Forty Elephants

Η επιλογή των Forty Elephants ως «πρωταγωνιστών» δεν είναι τυχαία: η ίδια η συμμορία ήταν μια από τις πιο καλά οργανωμένες εγκληματικές ομάδες της εποχής της, με συγκεκριμένη δομή, κώδικες συμπεριφοράς και modus operandi που τη διαφοροποιούσαν από άλλες εγκληματικές συμμορίες - στοιχεία που η σειρά αξιοποιεί δημιουργικά στο δράμα της.

Οι Forty Elephants ήταν μια ασυνήθιστη, ολόκληρη γυναικών εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιήθηκε στο Λονδίνο από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη δεκαετία του 1950, με έδρα τη συνοικία Elephant and Castle. Ήταν γνωστές κυρίως για τις κλοπές σε πολυτελή καταστήματα και το μεγάλο δίκτυο που είχε αναπτύξει. Η ομάδα ξεχώρισε για την εξαιρετική οργάνωση, την ικανότητα των μελών της να αποφεύγουν την αστυνομία και στη συνέχεια τη δράση της πέρα από το κέντρο του Λονδίνου, σε άλλες βρετανικές πόλεις.

Η συνοικία Elephant and Castle του Λονδίνου το 1905 | londonmuseum.org.uk

Πώς δρούσαν οι 40 Ελέφαντες

Η ομάδα δεν περιοριζόταν στις απλές κλοπές σε μαγαζιά της εποχής. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ειδικά ραμμένα ρούχα με κρυφές τσέπες για να απομακρύνουν τα λάφυρα, ενώ προσποιούνταν υπηρέτριες για να ληστέψουν σπίτια εύπορων οικογενειών και συχνά εκμεταλλεύονταν τα κοινωνικά στερεότυπα προς τις γυναίκες για να διαφεύγουν της σύλληψης. Με την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκαν και σε εκβιασμούς, πώληση κλεμμένων αγαθών και συνεργασίες με άλλες εγκληματικές ομάδες, ιδιαίτερα με την ανδρική συμμορία Elephant and Castle Mob.

Η πραγματική Μαίρη Καρ και οι διάδοχοί της

Ηγετικές μορφές όπως η Mary Carr στα τέλη του 19ου αιώνα και, αργότερα, η Alice Diamond στις δεκαετίες του 1910-1930, καθιέρωσαν στενή πειθαρχία και δίκτυο συνολικά πάνω από εβδομήντα άμεσων μελών. Επωφελούνταν, δε, από τις αντιλήψεις γύρω από το φύλο και την τάξη, μετατρέποντας την κλεμμένη λεία σε μέσα για να υποστηρίζουν τόσο τον τρόπο ζωής όσο και τον ρόλο τους στα περιθώρια της βρετανικής κοινωνίας.

Η επιρροή και η διάρκεια της ομάδας ήταν αξιοσημείωτες: παρέμειναν ενεργές μέχρι τουλάχιστον τις δεκαετίες του 1940-50, ακόμη και όταν η αυξανόμενη αστυνόμευση και αλλαγές στην κοινωνική δομή μείωσαν την κυριαρχία τους. Η ιστορία τους παραμένει ένα παράδειγμα γεμάτο αντιθέσεις ανάμεσα στη γυναικεία αδελφότητα, την παραβατικότητα και την κρυφή δυναμική ενός κόσμου που συνήθως αποδίδεται στους άνδρες.