Acropolis Now: Η κωμική σειρά που λατρεύουν οι Αυστραλοί δεν βλέπεται

Η ζωή στην Αυστραλία για τους ομογενείς από την Μεσόγειο ποτέ δεν ήταν εύκολη. Ο χαρακτηρισμός "wog" (απαξιωτικός, σαν το nigger) τους συνόδεψε για αρκετά χρόνια και η περιθωριοποίηση ήταν βασικό μοτίβο της ζωής τους.

Σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, η σάτιρα έγινε το αναλγητικό φάρμακο για μια πιο υποφερτή καθημερινότητα, για παιδιά όπως ο Νικ Γιαννόπουλος (τον είδαμε και στο πρώτο επεισόδιο του «Είσαι το Ταίρι Μου»), ο Τζορτζ Καπινιάρης, η Μαίρη Κούστας, μια παρέα νέων ηθοποιών, η οποία το 1989 δημιούργησε την τηλεοπτική σειρά Acropolis Now. Πρόκειται για μια κωμωδία που περιγράφει την καθημερινότητα των εργαζόμενων σε ένα ελληνικό καφέ στην Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Τι βλέπουμε;

Το χιούμορ τις περισσότερες φορές είναι προϊον της εποχής που το δημιουργεί ο εκάστοτε σεναριογράφος, άρα θα ήταν πολύ δύσκολο να γελάσουμε με κάτι που βγήκε πριν από 36-37 χρόνια, εκτός αν ήταν εντυπωσιακά αστείο, όπως πχ, οι ελληνικές Τρεις Χάριτες. Αλλά και πάλι, αν δεν είσαι Αυστραλός ή έστω ομογενής από την Αυστραλία, η σειρά του Νικ Γιαννόπουλος και των φίλων του, δεν βλέπεται με τίποτα.

Είναι κυρίως δύο οι βασικοί χαρακτήρες, ο Τζιμ Στεφανίδης (Γιαννόπουλος) και ο Μέμο Χατζηδημητρόπουλος (!!) που τον υποδύεται ο Καπινιάρης. Ο Τζιμ υποδέχεται τον Μέμο στο καφέ που δουλεύει και μεταξύ τους αναπτύσσεται μια χημεία που θυμίζει Τσάντλερ και Τζόι, με τα αστεία να έχουν να κάνουν κυρίως με ελληνικά στερεότυπα γνωστά από τη δεκαετία του 1950.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε ένα από αυτά, με τον Μϊμο να δίνει στην Εφη (Μαίρη Κούστας) κάποιες συμβουλές για τον γάμο της με άντρα από την Ελλάδα, συμβουλές που ξεκινούν με «έλα δω μωρή» και τελείωνουν με «κόψε μου τα νύχια των ποδιών μου».

Σε άλλο σκετς της σειράς, ακόμα πιο «ελαφρύ», οι δύο φίλοι πάνε στο γήπεδο να δουν την Εθνική Ελλάδος κα ο Μίμος έχει πακετάρει γαλακτομπούρεκο, τυρί φέτα, ελιές και ένα σωρό άλλα φαγητά για κολατσιό. Γιατί είναι άπό την Ελλάδα και οι πατριώτες τρώνε πολύ, του σκασμού.

Η χολγουντιανή συμμετοχή!

Κάπου πρέπει να κάνουν το ξεκίνημα τους κι αυτοί οι σταρ του Χόλγουντ, όπως ο Ράσελ Κρόου, ο οποίος έκανε έδω ένα πέρασμα ως κάτι ανάμεσα σε Σκωτσέζο οπαδό του ποδοσφαίρου ή ποδοσφαιριστή από την Σκωτία. Μπερδευτήκαμε, σκοντάψαμε στα γρανάζια του χιούμορ της αυστριαλιανής ομογένειας των 80ς. Η σειρά ολοκληρώθηκε μετά από πέντε σεζόν, εκτόξευσε τις καριέρες των πρωταγωνιστών και σήμερα θεωρείται κλασική, είναι οι δικές τους Τρείς Χάριτες, αλλα με χετταίους κάγκουρες της Αυστραλίας.