«Αδύναμος Κρίκος»: Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπακοδήμου

Επίσημα ανακοινώθηκε από το Open η έναρξη του «Αδύναμου Κρίκου» με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπακοδήμου. «Το Open φέρνει ξανά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως. Ο «Πιο αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει τη νέα σεζόν, πιο ανανεωμένος και πιο απαιτητικός από ποτέ.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, που με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι. Με τη δική της δυναμική, ο «Πιο αδύναμος κρίκος» γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικός!

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «Πιο αδύναμος κρίκος». Οι συμμετοχές άνοιξαν, και μπορείς να διεκδικήσεις το έπαθλο του παιχνιδιού και να κερδίσεις μέχρι και 10.000 ευρώ».

«Αδύναμος Κρίκος»: Η αλλαγή στη μέρα προβολής

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώ αρχικά ήταν η Barking Well Media που συζητούσε να πάρει απευθείας τα δικαιώματα από τη Βρετανική μητρική εταιρία παραγωγής τελικά αποφασίστηκε τα δικαιώματα να περάσουν στο Open και η εταιρία του Νίκου Κοκλώνη να αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής».

Αυτή τη φορά η εκδοχή του παιχνιδιού θα είναι καθημερινή, θα προβάλλεται καθημερινά στις 20:00 μετά το δελτίο ειδήσεων και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το πρώτο Δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Αυτή είναι η τρίτη «θητεία» του «Αδύναμου Κρίκου» στην Ελληνική τηλεόραση.

Η πρώτη ήταν τη διετία 2001 – 2003 στο Mega με την Έλενα Ακρίτα και στη συνέχεια το παιχνίδι προβλήθηκε από το 2019 έως το 2022 στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Τάσο Τρύφωνος. Ακολούθησε ένας ακόμη κύκλος χωρίς διακοπή με τον ίδιο παρουσιαστή μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.