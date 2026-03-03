Akylas: Το σχόλιο του για το τραγούδι της Φινλανδίας που θεωρείται φαβορί

Νέες δηλώσεις παραχώρησε ο Akylas, από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», επιστρέφοντας από το ταξίδι του στη Σερβία, όπου εμφανίστηκε ζωντανά στον εθνικό τελικό της χώρας για τη Eurovision.

Ο εκπρόσωπος της ελληνικής συμμετοχής ερμήνευσε live το «Ferto», ξεσηκώνοντας κοινό και συμμετέχοντες στο Βελιγράδι και αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ συναντήθηκε και με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς.

«Πάω Σαν Μαρίνο τώρα, ανυπομονώ, δεν έχω πάει ποτέ. Στη Σερβία πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το ότι αυτό το κομμάτι πλέον το αγκαλιάζει όλη η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Σέρβοι μας υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά», δήλωσε στην κάμερα του Breakfast@Star.

«Όλο αυτό που μου συμβαίνει είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη. Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω. Δεν περίμενα ότι όλος ο κόσμος θα φωνάζει το τραγούδι μου. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας», είπε στη συνέχεια ο τραγουδιστής.

«Για τον Μάιο θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι καλό αλλά δεν θα το αποκαλύψω γιατί έτσι θα χαθεί η μαγεία. Τα στοιχήματα ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, οπότε μέχρι τους ημιτελικούς μπορεί να έχουν αλλάξει όλα», συμπλήρωσε.

Ερωτώμενος και για το φινλανδικό τραγούδι, που θεωρείται μέχρι στιγμής μεγάλο φαβορί για τη νίκη στη φετινή Eurovision, είπε:

«Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, μου αρέσει και το βιολί, το όλο σκηνικό με τις φωτιές είναι εντυπωσιακό. Και της Δανίας μου άρεσε».