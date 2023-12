Ανατροπή με τον Τζέιμς Καφετζή στο Survivor - Τα ονόματα που πάνε Άγιο Δομίνικο

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η αναχώρηση του πληρώματος του «Survivor» για τον Άγιο Δομίνικο. Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε και επίσημα η ημερομηνία πρεμιέρας του ριάλιτι επιβίωσης για την Κυριακή 7 Ιανουαρίου του 2024 όπως είχε γράψει και το ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ από τις 18 Δεκεμβρίου.

Μεγάλες οι αλλαγές που έρχονται στον έβδομο κύκλο του «Survivor» (σημαντικότερη η διακοπή της ψηφοφορίας από το τηλεοπτικό κοινό) μεγάλα και κάποια deals που κλείστηκαν ώστε να μπουν στην ομάδα κάποιοι «Διάσημοι».

Σάββας Πούμπουρας, Δημήτρης Βλάχος, Ασημίνα Χατζηανδρέου και Κατερίνα Δαλάκα πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις σε γνωστό ιδιωτικό θεραπευτήριο των Βορείων Προαστίων επιβεβαιώνοντας έτσι με έμμεσο τρόπο τη συμμετοχή τους στο νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης.

Ο Σάββας Πούμπουρας δέχθηκε ασφυκτικό pressing από την παραγωγή ενώ ο Δημήτρης Βλάχος είχε συζητήσει τη συμμετοχή του και στο «I am a Celebrity Get me out of here». Δεν είναι τυχαίο ότι οι δυο τους έχουν υπάρξει επιτυχημένο τηλεοπτικό δίδυμο στο μακρινό 2011 στον ΑΝΤ1 στην εκπομπή «Πλάκα Κάνεις». Η συνεργασία αυτή σε νέο χιουμοριστικό concept ενδέχεται να επαναληφθεί από την επόμενη σεζόν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ καθώς πρόθεση του καναλιού είναι η περαιτέρω αξιοποίησή τους μετά το τέλος του φετινού «Survivor».

Σε Ασημίνα Χατζηανδρέου και Κατερίνα Δαλάκα θα δοθεί μια ακόμη ευκαιρία μετά την αποβολή τους από τον περσινό «All Star» κύκλο του ριάλιτι λόγω παραβίασης των κανονισμών.

Ειρήνη Παπαδοπούλου και Τζέιμς Καφετζής όλα δείχνουν ότι τελικά απέρριψαν την πρόταση της Acun Medya με τον τελευταίο να μην αποδέχθηκε τελικά την δελεαστική οικονομική πρόταση που του έγινε.

Για την ομάδα των «Μαχητών» ακούγονται έντονα το ονόματα του νικητή του παλαιότερου ριάλιτι σχέσεων του ΣΚΑΪ «Power of Love» Παύλου Παπαδοπούλου καθώς και του υπεύθυνου υποδοχής και δημοσίων σχέσεων νυχτερινών μαγαζιών Σωτήρη Λαμάι, που έγινε γνωστός μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές υποστηρίζοντας πως είχε φθάσει κοντά στη συμμετοχή του σε προηγούμενους κύκλους, αλλά τελικά κόπηκε λόγω της Αλβανικής καταγωγής του.

Το τέλος του Μπισμπίκη από τον «Σασμό»

Ενώ οι συζητήσεις για έναν τέταρτο spin off κύκλο του «Σασμού» συνεχίζονται μεταξύ του Alpha και της εταιρείας παραγωγής του Γιάννη Καραγιάννη JK Productions το τέλος του Βασίλη Μπισμπίκη από τη σειρά και από τον ρόλο του Ανδρέα Βρουλάκη είναι γεγονός. Ο ηθοποιός εξ’ αρχής είχε συμφωνήσει για συγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων. Λόγω της απήχησης του ρόλου και του σασπένς στην ιστορία προτάθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη να συνεχίσει μέχρι και το τέλος της σεζόν, ωστόσο αυτό ήταν ανέφικτο από την πλευρά του ηθοποιού λόγω ανειλημμένων θεατρικών υποχρεώσεων.

Ο ρόλος του Ανδρέα Βρουλάκη θα ολοκληρωθεί στο 65ο επεισόδιο του τρίτου κύκλου του «Σασμού» περί τα τέλη Γενάρη, με μυστήριο και αγωνία που θα αφήνει ανοιχτά όλα τα σενάρια για το μέλλον. Σύμφωνα με τα σπόιλερ ο σκληροτράχηλος Κρητικός θα πέσει θύμα απαγωγής από την Καλλιόπη (Μαρία Τζομπανάκη) η οποία είναι πεπεισμένη πως ο Βρουλάκης ευθύνεται για τον θάνατο του άντρα της.

Κατά τη διάρκεια της απαγωγής θα ακουστεί ένας πυροβολισμός και εν συνέχεια ο ήρωας θα εξαφανιστεί, όμως κανείς δεν θα γνωρίζει τι πραγματικά έχει συμβεί… Τώρα όσον αφορά σε έναν ενδεχόμενο τέταρτο κύκλο της σειράς θεωρείται πιθανή η συμμετοχή των Δημήτρη Λάλου - Μαριλίτας Λαμπροπούλου (Μαθιός - Βασιλική) αλλά και των Ορφέα Αυγουστίδη - Χριστίνας Χειλά Φαμέλη (Αστέρης - Αργυρώ).