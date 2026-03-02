Ανθή Βούλγαρη: Επέστρεψε στο Κοινωνία Ώρα Mega - «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο, να είμαι στο σπίτι ή στην εκπομπή»

Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε σήμερα Δευτέρα (2/3) στην εκπομπή Κοινωνία ώρα Mega μετά από δύο ημέρες απουσίας, αφού την ταλαιπωρούσε μια ίωση και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος την υποδέχτηκε με πειράγματα.
«Πρωινό Δευτέρας, καλό μήνα να ‘χουμε. Δεν φαίνεται να ‘ναι καλός ο μήνας, αλλά εν πάση περιπτώσει να κρατήσουμε τα ωραία της ημέρας… Το βλέπετε το ελαφάκι που έχει έρθει, ε; Έχουμε επισκέψεις, παιδιά», είπε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη του Κοινωνία Ώρα Mega.
«Επέστρεψα! Καλημέρα! Δεν ξέρω τι, να σας πω την αλήθεια… Ποια; Λέω, δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο. Να κάθομαι στο σπίτι ή να είμαι στην εκπομπή πρωί πρωί.
Παιδιά είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, και άμα τα μωρά είναι άρρωστα, είναι δύσκολο. Παιδιά, υγεία να έχουμε, πάνω από όλα και ειρήνη, γιατί δεν βλέπω…», είπε από πλευράς της η Ανθή Βούλγαρη προτού προχωρήσουν στη θεματολογία της εκπομπής.
