Antigoni για αντιδράσεις της Κύπρου: «Το Jalla έχει έναν στίχο που λέει άστους να λαλούν κι έτσι λέμε»

Σαφή απάντηση στον σάλο που έχει προκληθεί μετά την κυκλοφορία του βίντεοκλιπ της για το τραγούδι Jalla που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision, έδωσε η Antigoni, στην Κατερίνα Καινούργιου.

Αρχικά, η νεαρή τραγουδίστρια εξέφρασε τη χαρά της για την αγάπη που έχει λάβει ήδη το κομμάτι της λίγες μόλις ημέρες από την κυκλοφορία του: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν περίμενα να είναι τόσο πολύ ωραίο όλη η ενέργεια που έχω πάρει από τον κόσμο». Όπως αποκάλυψε, το τραγούδι μετρά ήδη 200.000 streams στο Spotify.

Αναφερόμενη στο βιντεοκλίπ, όπου εμφανίζονται οι γονείς και οι παππούδες της αλλά και η Σοφία Χατζηπαντελή, η τραγουδίστρια είπε: «Ήθελα να δείξω την Κύπρο που ξέρω εγώ. Για μένα η Κύπρος είναι η Αγία Νάπα, ο παππούς μου, η οικογένειά μου, το χωριό που πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι».

Στις συγκρίσεις με την Ελένη Φουρέιρα, απάντησε λέγοντας: «Τη θαυμάζω, είναι inspiration για μένα. Μου έστειλε μήνυμα όταν έμαθε ότι θα πάω Eurovision και μου είπε “αν θέλεις κάποια tips”».

Για τις αντιδράσεις και την επιστολή προσωπικοτήτων προς το ΡΙΚ, που μιλούσαν για «απαράδεκτη παρουσίαση», ζητώντας απόσυρση του τραγουδιού, η Antigoni είπε:

«Εγώ αγαπάω την Κύπρο και έδειξα την Κύπρο που νιώθω» καταλήγοντας με τον στίχο από το ίδιο της το τραγούδι: «Έχει έναν στίχο που λέει “άστους να λαλούν”. Κι έτσι λέμε, άστους να λαλούν».