Αντώνης Καρπετόπουλος: «Μου έχουν πει θα με βρουν σε χαντάκι για αθλητικά σχόλια»

Οι απειλές δεν έχουν λείψει από την καριέρα του στο αθλητικό ρεπορτάζ. «Μπορεί μια ωραία συζήτηση να ξεκινήσει και με τη φράση "θα σε βρουν και σε κανένα χαντάκι κάποια στιγμή"», παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Happy Day ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ελπίζεις ότι δεν θα έχεις ενοχλητικές επισκέψεις, δεν θα σου πουν ξέρουμε που μένεις. μου έχουν τύχει. Αυτά όσο μεγαλώνεις τυχαίνουν λιγότερο.

Νομίζουν ότι μας βάζουν και τα λέμε, ότι έχουμε προσωπικά προβλήματα με αθλητές, με παράγοντες. Ο καθένας δίνει την εξήγησή του πάνω σε αυτό που λες και πάνω σε αυτή την εξήγηση χτίζει τη συμπεριφορά του. Σου λένε "τα παίρνεις". Χρόνια τώρα περιμένω κάποιον να μου τα δώσει».

Παράλληλα, ο αθλητικογράφος αναφέρθηκε τόσο για την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε αλλά και την πρόταση της Κατερίνας Καινούργιου που αρνήθηκε.

«Είχα πολλές περιπέτειες με την υγεία μου. Να με βλέπετε σαν καλό παράδειγμα. Όλα αντιμετωπίζονται αρκεί να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και καλή ψυχολογία. Έχω περάσει μια χοντρή περιπέτεια ιατρική, η οποία πήγε καλά τελικά», είπε αρχικά ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

«Το χιούμορ είναι καταφύγιο, είναι άμυνα. Λέω αστεία και γελάω μόνος μου. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που μου έκαναν πρόταση για πρωινάδικο. Μου έκανε πρόταση η Κατερίνα Καινούργιου να είμαι στο πάνελ της αλλά αρνήθηκα γιατί δεν προλάβαινα. Κάτι έβλεπε σε εμένα και το εκτίμησα», αποκάλυψε.

Ανάμεσα στα όσα διηγήθηκε, ήταν και ένα απρόοπτο περιστατικό που είχε πρόσφατα: «Ισχύει ότι είχα πάει για καφέ και κινδύνεψα να καώ, δηλαδή σχεδόν κάηκα. Έπιναν καφέ και εκεί είχαν αυτές τις σόμπες που χρησιμοποιούν οι καφετέριες για ζεστασιά, η οποία ήταν πολύ δυνατή. Εγώ φόραγα ένα μπουφάν και κάποια στιγμή οι φίλοι μου είπαν ότι έβγαιναν καπνοί. Σηκώθηκα πάνω, το πέταξα και έσβησε η φωτιά».