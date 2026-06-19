«Από τις πιο ομοφοβικές φράσεις που έχουν ακουστεί» - Ξέσπασε ο Γιαννόπουλος για τη δήλωση της Ελληνίδου

Επίθεση κατά της Ρίας Ελληνίδου εξαπέλυσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, με αφορμή την τελευταία δήλωσή της τραγουδίστριας σχετικά με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή της στα MAD VMA η τραγουδίστρια δέχθηκε μία ερώτηση από την Κόνι Μεταξά για την Ελληνίδα celebrity με την οποία δεν θα άφηνε ποτέ μόνο του τον σύντροφό της.

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Η Ρία Ελληνίδου, προσπαθώντας να αποφύγει να δώσει συγκεκριμένο όνομα, προτίμησε να απαντήσει διαφορετικά, φέρνοντας ωστόσο το αντίθετο αποτέλεσμα και προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο χαμό.

Η δήλωση της: «Με άνδρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα» πυροδότησε αντιδράσεις, με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο να προχωρά σε ανάρτηση στο Instagram καταδικάζοντας τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Η ανάρτηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου | Instagram / poseidonas.giannopoulos

«Συμπαθητική και ενδιαφέρουσα φωνή η Ρία Ελληνίδου. Όμορφη και με μια χαρά διασκεδαστικά τραγούδια. Η φράση που εκστόμισε πρόσφατα όμως και έχει γίνει μέγα θέμα για το αν είναι άκομψη ή μη για τον σύντροφό της», έγραψε ο ραδιοφωνικός παραγωγός και συμπλήρωσε:

«Είναι σίγουρα μία από τις πιο συντηρητικές, προκατειλημμένες, στερεοτυπικές και ομοφοβικές (φράσεις) που έχουν ακουστεί. Δεν θα ήταν κακή ιδέα και αυτή, όπως και αμέτρητοι νέοι τραγουδιστές εφήμερων σουξέ που παίρνουν τα μυαλά τους αέρα σε χρόνο μηδέν, να μειώσουν λίγο τις απερίσκεπτες δηλώσεις και κατ’ επέκταση και τα μαργαριτάρια που πετάνε».