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Η ανατρεπτική απάντηση της Ρίας Ελληνίδου όταν τη ρωτάνε με ποια celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της

Η ανατρεπτική απάντηση που έδωσε η Ρία Ελληνίδου στα παρασκήνια των MAD VMA 2026 όταν ρωτήθηκε με ποια celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Ρία Ελληνίδου
Ρία Ελληνίδου | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Ρία Ελληνίδου έδωσε το «παρών» στα MAD VMA 2026 και μάλιστα, σε ένα από τα acts της βρέθηκε πάνω στη σκηνή με την Άντζελα Δημητρίου τραγουδώντας την κλασική επιτυχία της «Λαίδης» του ελληνικού πενταγράμμου, «Φταίει ο Έρωτας», ενώ στα παρασκήνια κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της Κόνις Μεταξά.

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Η ερώτηση είχε να κάνει με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τον οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα μας είχαν αφήσει με ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αν είναι ή δεν είναι τελικά μαζί, ενώ ακόμα και τώρα που είναι πλέον γνωστή η σχέση τους, το ζευγάρι κρατάει χαμηλούς τόνους. 

Στα παρασκήνια των MAD VMA 2026, λοιπόν, η Κόνι Μεταξά ρώτησε τη Ρία Ελληνίδου με ποια celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της και η εντυπωσιακή τραγουδίστρια της έδωσε μια ανατρεπτική απάντηση που μάλλον δεν την περίμενε η Κόνι Μεταξά.

«Μου βάζεις δύσκολα», είπε αρχικά τραγουδιστά η Ρία Ελληνίδου, δανειζόμενη τον στίχο από το ρεφραίν της ομώνυμης μεγάλης επιτυχίας της Νατάσας Θεοδωρίδου και συνέχισε: 

«Να πω κάτι λίγο πιπεράτο, αλλά δεν θα σου δώσω απάντηση. Είναι από αυτά που.... "φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις".

Με άνδρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες. Είναι πιο επικίνδυνοι. Τα κορίτσια τουλάχιστον λες "οκ,είμαι εκεί, βλέπω, ρίχνω ένα μάτι από μακριά. Με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται».

 

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