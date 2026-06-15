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«Με πέθανε στη μετακόμιση»: Νέο ξεκίνημα για Αλεξάνδρου - Ελληνίδου

Έχουν κλείσει πάνω από έναν χρόνο μαζί και όπως όλα δείχνουν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

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Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου | NDP
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Έχουν κλείσει πάνω από έναν χρόνο μαζί και όπως όλα δείχνουν αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απαθανάτισε τη σύντροφό του Ρία Ελληνίδου ανάμεσα σε στοίβες από σακούλες με πράγματα να φορά τις πιτζάμες της καθισμένη στο πάτωμα.

«Εχθές με πέθανε στην μετακόμιση», έγραψε ο επιχειρηματίας αποκαλύπτοντας ότι αποφάσισαν να μοιραστούν την ίδια στέγη.

Ρία Ελληνίδου
Ρία Ελληνίδου | Instagram/ dimitris_alexandrou

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Το ζευγάρι έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, ωστόσο πλέον δεν κρύβονται με τα κοινά στιγμιότυπά τους στα social media να πληθαίνουν.

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