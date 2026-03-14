Το απόλυτο ρεκόρ στην τηλεθέαση: Η εκπομπή που είδε όλη η Ελλάδα!

Στη φετινή τηλεοπτική σεζόν είναι οι οικογενειακές κωμωδίες που κερδίζουν στην πίτα της τηλεθέασης. Σήριαλ όπως το Μπαμπά Σ' Αγαπώ ή το Σόι σου κατακτούν τις πρωτιές στη λίστα με τα πιο δημοφιλή προγράμματα. Ωστόσο απέχουν πολύ από τα γεγονότα που κυριολεκτικά σάρωσαν την τηλεθέαση.

Αν και πολύ θα περιμένουν πως στην πρώτη θέση, με το καλύτερο ποσοστό θα βρίσκονται γεγονότα όπως η Eurovision ή παιχνίδια σαν το Survivor, η αλήθεια είναι διαφορετική. Ούτε καν το Νησί που όταν παιζόταν σάρωνε, δεν κατέχει το ρεκόρ τηλεθέασης, τουλάχιστον με βάση τα επίσημα στοιχεία της (άλλοτε) AGB.

Το απόλυτο ρεκόρ στην τηλεθέαση

Υπάρχει ένα πρόγραμμα που την ημέρα που παίχθηκε κυριολεκτικά κράτησε όλη την Ελλάδα μπροστά από μία τηλεόραση. Αυτό δεν είναι άλλο από τον τελικό του Euro 2024 με τη νίκη της Ελλάδας επί της Πορτογαλίας και ειδικότερα το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Εκείνο το δεύτερο 45λεπτο του τελικού έκανε μέση τηλεθέαση 36,4% ενώ αντίστοιχα το μερίδιο τηλεθέασης κινήθηκε πάνω από το 83%.

Με απλά λόγια, εκείνη τη στιγμή 8 έως 9 στις 10 ανοιχτές τηλεοράσεις στην Ελλάδα έβλεπαν τον τελικό. Μάλιστα, οι μετρήσεις της AGB υπολογίζουν μόνο θεάσεις μέσα στο σπίτι. Δεν μετρούν τις χιλιάδες που έβλεπαν τον αγώνα σε καφετέριες, πλατείες ή γιγαντοοθόνες, άρα η πραγματική απήχηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Παράλληλα υπάρχουν και άλλα προγράμματα που έφτασαν σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά. Για παράδειγμα η Eurovision 2004, όταν βγήκε στη σκηνή ο Σάκης Ρουβάς με το Shake It είχε στιγμιαίο peak 86,5%. Το αντίστοιχο στον τελικό του Euro 2024 ήταν περίπου 89,5%.

Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφέρουμε και άλλες εκπομπές που έφτασαν σε πολύ υψηλά ποσοστά. Η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1993 υπολογίζεται πως έφτασε το 78% μέση τηλεθέαση. Ή ο τελικός του Big Brother το 2001 άγγιξε το 70%.