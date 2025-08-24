Αρχίζει η σεζόν: Οι 10 εκπομπές που κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα

Η Δευτέρα 25 Αυγούστου σηματοδοτεί την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν 2025 – 2026 τουλάχιστον όσον αφορά στην ενημέρωση. Πολλά σχήματα ειδησεογραφικών εκπομπών ξεκινούν σήμερα και θα ολοκληρώσουν – καλώς εχόντων των πραγμάτων την πορεία τους – στα μέσα του επόμενου Ιούλη. Ο κορμός του ενημερωτικού προγράμματος του ΣΚΑΪ βγαίνει στον τηλεοπτικό «αέρα».

Ξεκινά στις 5.00 η «Πρώτη Εικόνα» με τους Άκη Παυλόπουλο και Μάρω Καρούση και στις 6.00 κάνει πρεμιέρα το «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο. Για μια ακόμη σεζόν «καλημέρα» θα λένε στους πρωινούς τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στις 9.40 οι «Αταίριαστοι» Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας ενώ η σκυτάλη αμέσως μετά περνά στο «Live Υοu» με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου το οποίο μπαίνει στη δεύτερή του τηλεοπτική σεζόν.

Στη συχνότητα του Mega επιστρέφει στις 15.40 για μια ακόμη τηλεοπτική σεζόν το «Live News» με οικοδεσπότη τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Το νέο πρόγραμμα του Open

Το Open επίσης ξεκινά από σήμερα τις περισσότερες από τις ενημερωτικές του εκπομπές. Η πρώτη «καλημέρα» θα είναι στις 6.00 το πρωί στη νέα «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Η ζώνη 10.00 – 13.00 θα είναι πλέον ενημερωτική και οικοδεσπότες της εκπομπής «Δέκα παντού» θα είναι ο Νίκος Στραβελάκης που μετά από 35 χρόνια αφήνει την παρουσίαση των δελτίων ειδήσεων και η Μίνα Καραμήτρου. Η νέα ενημερωτική εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» θα έχει οικοδεσπότες τους Σπύρο Χαριτάτο που αφήνει την πολύ πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Οι «Συνδέσεις» της Δημόσιας Τηλεόρασης με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα θα μεταδίδονται πλέον καθημερινά στις 5.30 μόνο από τη συχνότητα του ΕΡΤ NEWS. Ακολουθεί στις 10.00 στο ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ το «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα.