Ασλανίδου: «Έχω οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ και το 'χω μετανιώσει - Καλύτερα να με έπιαναν»

Απίστευτη αποκάλυψη έκανε η Μελίνα Ασλανίδου καθώς εμφανίστηκε μπροστά στον φακό της εκπομπής «Happy Day», λέγοντας πως έχει οδηγήσει ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αφορμή το αυτόφωρο της Δήμητρας Ματσούκα.

Ερωτώμενη για τα δημόσια πρόσωπα που έχουν συλληφθεί για παραβάσεις στους δρόμους, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως και η ίδια έχει οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτι που έχει μετανιώσει.

«Αν κάποιος συλληφθεί χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν είναι θέμα ότι του χαλάει τη δημόσια εικόνα, είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι δημόσιο πρόσωπο ή όχι, είναι θέμα ανθρώπου. Είναι το ίδιο πράγμα, κάνει κακό στον εαυτό του ένας άνθρωπος άμα το κάνει αυτό», είπε χαρακτηριστικά η Μελίνα Ασλανίδου.

Και συνέχισε λέγοντας: «Στο παρελθόν είχα οδηγήσει και εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ. Έλεγα: “ένα - δύο ποτά ήπια, σιγά, θα οδηγήσω, θα πάω στο σπίτι μου”. Ξέρεις πόσο το έχω μετανιώσει; Καλύτερα να με έπιαναν και να μου έβαζαν πρόστιμο, για να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Να με έπιαναν! Χτύπα ξύλο, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί κάτι. Αλλά αν μου συνέβαινε; Δεν θα χτυπούσα μετά το κεφάλι μου στον τοίχο;».