Αύριο: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη νέα σειρά της ΕΡΤ

Το «Αύριο», η νέα δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας 8 επεισοδίων, που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, κάνει πρεμιέρα απόψε, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, στο νέο ERTFLIX με τα πρώτα τέσσερα επεισόδια.

Η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση

Η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό και είναι γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Πρόκειται για μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, από αγάπη για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα παρόντες.

Αύριο: Η υπόθεση της σειράς

«Όταν το στίγμα έχει χαθεί, ο δρόμος είσαι εσύ»

Ένα παρατημένο αυτοκίνητο πάνω από το φαράγγι είναι το μόνο στοιχείο. Ο Αντρέας και η Μαριάν μπήκαν στο νερό λίγο πριν από την πλημμύρα και από εκείνη την ώρα αγνοούνται. Ένα ζευγάρι που τους είδε νωρίτερα σημαίνει συναγερμό. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής με τους άντρες του και ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας αρχίζουν να ψάχνουν.

Ο Αντρέας και η Μαριάν παρασύρονται μέσα στο φαράγγι, χωρίς κανείς τους να ξέρει πού βρίσκεται ο άλλος και αν είναι ζωντανός. Τραυματισμένοι βγαίνουν στις όχθες φωνάζοντας μάταια, ενώ η μικρή τους κόρη στην Αθήνα τούς αναζητά. Μια άγρια νύχτα ξεκινά καθώς η βροχή που ξεσπά εμποδίζει ακόμα περισσότερο τον εντοπισμό τους.

Πώς έφτασαν όλα ως εδώ; Παράλληλα με την επιχείρηση διάσωσης, η ιστορία μιας ζωής παλεύει κι εκείνη ως αγνοούμενη, εκεί όπου το παρελθόν ήρθε απροειδοποίητα σαν ξαφνική πλημμύρα.

Οι ηθοποιοί της σειράς «Αύριο»

Στεφανία Γουλιώτη (Μαριάν)

Χρήστος Λούλης (Αντρέας)

Θέμης Πάνου (Γιάννος, πατέρας Μαριάν)

Άννα Καλαϊτζίδου (Ειρήνη, αδελφή Αντρέα)

Κίττυ Παϊταζόγλου (Σοφία, trekking trainer)

Φιντέλ Ταλαμπούκας (Λάζαρος, rafting trainer)

Νίκος Αρβανίτης (Φαίδωνας Κεχαγιάς, πολιτικός περιφέρειας)

Αλέξανδρος Μαυρόπουλος (Στάθης, επικεφαλής πυροσβεστικής)

Στέλιος Ξανθουδάκης (Μηνάς, αστυνομικός διοικητής)

Μπάμπης Αλεφάντης (Πέτρος, αδελφός Σοφίας)

Λευτέρης Πολυχρόνης (Γιώργος, επικεφαλής ΕΜΑΚ)

Θάνος Τοκάκης (Παύλος, συνέταιρος Αντρέα)

Κίμωνας Κουρής (Στέλιος, οικονομικός διευθυντής Αντρέα)

Ντένης Μακρής (Χάρης, γιατρός διασώστης)

Βασίλης Κουλακιώτης (διασώστης)

Δημήτρης Αριανούτσος (Φάνης, διασώστης)

Σοφία Σεϊρλή (μητέρα Αντρέα)

Άρης Λεμπεσόπουλος (πατέρας Αντρέα)

Μαρία Αποστολακέα (μητέρα Μαριάν)

και η μικρή Μαρίνα Καρδάτου (κόρη Αντρέα–Μαριάν)

Οι συντελεστές

Δημιουργός σειράς – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Σενάριο: Γιώργος Γκικαπέππας, Κατερίνα Γιαννάκου

Casting: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Φωτογραφία: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Μουσική: Δημήτρης Φριτζαλάς

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Ηχολήπτης: Θεόφιλος Μποτονάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Δόμνα Μπαρούνη, Γιώργος Μοσχοβίτης

Εκτέλεση Παραγωγής: Διονύσης Παναγιωτάκης – Primavisione

Executive Producer: Τζένη Αθανασοπούλου

Παραγωγή: ΕΡΤ