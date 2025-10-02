Το BBC ανακοίνωσε την επιστροφή του Peaky Blinders με δύο νέες σειρές

Το BBC ανακοίνωσε σήμερα την επιστροφή των Peaky Blinders, που διαδραματίζεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, με δύο νέες εκδοχές της δημοφιλούς βρετανικής σειράς.

Η αγαπημένη σειρά Peaky Blinders θα επιστρέψει δυναμικά στο BBC και το Netflix, αφηγούμενη την ιστορία μιας νέας γενιάς Σέλμπι (Shelby), από τον συγγραφέα και δημιουργό Steven Knight.

Οι δύο νέες σειρές θα γυριστούν για άλλη μια φορά στην καρδιά του Μπέρμιγχαμ στα στούντιο Digbeth Loc.

The Shelbys are back in business.



A new era, a new generation, a new story. A new series. With the Shelby family right at its blood-soaked heart.#PeakyBlinders #Shelby #DramaSeries #StevenKnight #Birmingham pic.twitter.com/qsZuuLUwbC — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) October 2, 2025

Σε μια νέα εποχή των Peaky Blinders του Στίβεν Νάιτ, η κούρσα για την απόκτηση του τεράστιου έργου ανοικοδόμησης του Μπέρμιγχαμ γίνεται ένας σκληρός διαγωνισμός μυθικών διαστάσεων. Πρόκειται για μια πόλη πρωτοφανών ευκαιριών και κινδύνων: με την οικογένεια Σέλμπι ακριβώς στην αιματοβαμμένη «καρδιά» της.

Ο δημιουργός και συγγραφέας της σειράς, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Peaky Blinders. Για άλλη μια φορά θα έχει τις ρίζες του στο Μπέρμιγχαμ και θα αφηγηθεί την ιστορία μιας πόλης που αναδύεται από τις στάχτες της επίθεσης στην περιοχή. Η νέα γενιά Σέλμπι έχει πάρει τα ηνία και θα είναι μια απίστευτη διαδρομή».

Με πληροφορίες από Mirror