Το BBC ανακοίνωσε την επιστροφή του Peaky Blinders με δύο νέες σειρές

Το BBC ανακοίνωσε σήμερα την επιστροφή των Peaky Blinders, που διαδραματίζεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, με δύο νέες εκδοχές της δημοφιλούς βρετανικής σειράς.
Η αγαπημένη σειρά Peaky Blinders θα επιστρέψει δυναμικά στο BBC και το Netflix, αφηγούμενη την ιστορία μιας νέας γενιάς Σέλμπι (Shelby), από τον συγγραφέα και δημιουργό Steven Knight.
Οι δύο νέες σειρές θα γυριστούν για άλλη μια φορά στην καρδιά του Μπέρμιγχαμ στα στούντιο Digbeth Loc.
Σε μια νέα εποχή των Peaky Blinders του Στίβεν Νάιτ, η κούρσα για την απόκτηση του τεράστιου έργου ανοικοδόμησης του Μπέρμιγχαμ γίνεται ένας σκληρός διαγωνισμός μυθικών διαστάσεων. Πρόκειται για μια πόλη πρωτοφανών ευκαιριών και κινδύνων: με την οικογένεια Σέλμπι ακριβώς στην αιματοβαμμένη «καρδιά» της.
Ο δημιουργός και συγγραφέας της σειράς, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Peaky Blinders. Για άλλη μια φορά θα έχει τις ρίζες του στο Μπέρμιγχαμ και θα αφηγηθεί την ιστορία μιας πόλης που αναδύεται από τις στάχτες της επίθεσης στην περιοχή. Η νέα γενιά Σέλμπι έχει πάρει τα ηνία και θα είναι μια απίστευτη διαδρομή».
Με πληροφορίες από Mirror
- Το σκάνδαλο που καίει την Κοβέσι, η συμφωνία του Τάκη με τα σούπερ μάρκετ και ο Τσίπρας στη Σορβόνη
- Τουρίστριες αγανακτούν στο TikTok για τους Έλληνες: «Είναι φυσιολογικό εδώ να μάς κοιτάτε επίμονα;»
- Γιάννης Μπέζος: «Αυτά είναι κονσομασιόν, αμερικανιές της πλάκας, η κακή εκδοχή της σόουμπιζ»
- Στα 2,5 εκατ. ευρώ πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη: Τι λέει η κόρη του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.