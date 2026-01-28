Δάφνη Μπόκοτα για Super Κατερίνα: «Ώρες ώρες νιώθω ότι δεν ταυτίζομαι με τα θέματα που παίζονται»

Η Δάφνη Μπόκοτα μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για την παρουσία της φέτος στη Super Κατερίνα, τη διαφορά της τηλεόραση σήμερα συγκριτικά με το παρελθόν, αλλά και για τους παρουσιαστές του Εθνικού Τελικού της Eurovision, Γιώργο Καπουτζίδη - Μπέτυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά.

«Είναι μια άλλη τηλεόραση απ’ την τηλεόραση που ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι εγώ νιώθω καλά, νιώθω πολύ καλά σε αυτή την τηλεόραση. Δεν μετανιώνω για την απόφαση που πήρα για το δικό μου το comeback.

Είναι χειρότερη η τηλεόραση σε ό,τι αφορά τη γλώσσα μας, είναι χειρότερη σε ό,τι αφορά τη θεματολογία, είναι χειρότερη σε ό,τι αφορά την ευγένεια και τις προσεγγίσεις στους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά η Δάφνη Μπόκοτα.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει τύχει να μην μπορεί να ταυτιστεί με τα θέματα που σχολιάζονται στη Super Κατερίνα, η ίδια απάντησε: «Ναι, το έχω πάθει αυτό, δεν θα πω ψέματα. Το έχω πάθει αυτό».

Τέλος, ερωτώμενη για τους Μπέττυ Μαγγίρα, Γιώργο Καπουτζίδη και Κατερίνα Βρανά, η Δάφνη Μπόκοτα εξήγησε πως θέλει να τους δει πρώτα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Να το δω. Πραγματικά δεν μου κολλάει πολύ, αλλά θέλω να το δω. Γιατί νομίζω ότι ο καθένας από μόνος του έχει ένα εκτόπισμα και μια τεράστια προσωπικότητα και πραγματικά θέλω να δω πώς θα δέσουν αυτοί οι τρεις».