Deal: Παίκτης λιβάνισε το κουτί του με.. φύλλα καρυδιάς για καλή τύχη

Παίκτης του Deal λιβάνισε με φύλλα καρυδιάς το κουτί του για να φέρει καλή τύχη στην συμπαίκτρια του, που διαγωνιζόταν.

Ένα απρόσμενο κόλπο για καλή τύχη εφάρμοσε παίκτης του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού Deal, όταν έφερε στο στούντιο φύλλα καρυδιάς, τα οποία τοποθέτησε πάνω από το κουτί του για καλή τύχη.

Συγκεκριμένα στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 30/12, ο Χρήστος χρησιμοποίησε φύλλα καρυδιάς, ώστε να λιβανίσει το κουτί του και να φέρει καλή τύχη στην συμπαίκτριά του, Μελίνα, που διαγωνιζόταν στο τηλεπαιχνίδι.

 

«Σήμερα έχω φέρει φύλλα καρυδιάς» είπε ο ίδιος ενώ όταν τον ρώτησε η παίκτρια που διαγωνιζόταν, αν φέρνει τελικά καλή τύχη εκείνος απάντησε γελώντας «δεν ξέρω ακόμα».

Η παίκτρια του απάντησε περιπαικτικά «στο κουτί σου μόνο όχι και δίπλα», ωστόσο τα φύλλα καρυδιάς δεν ήταν αρκετά για να την «σώσουν», αφού η Μελίνα έφυγε τελικά με μηδέν ευρώ από το τηλεπαιχνίδι.

