«Δεν έχω ανταλλάξει ούτε καλησπέρα και με λέει αποτυχημένη»: Σάλος με Παπίλα και Λιάγκα - Κατσαρίδη

Με ένα προσωπικό βίντεο η Ελίνα Παπίλα παίρνει θέση μετά τα σχόλια του Πάνου Κατσαρίδη, δημοσιογράφου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, προς το πρόσωπο της.

Όπως είπε η παρουσιάστρια του Real View μετά το τέλος της εκπομπής της, κάμερες από την εκπομπή «το Πρωινό» την πλησίασαν για δηλώσεις και εκείνη «απάντησε στην ευγενέστατη δημοσιογράφο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα» απάντησε η παρουσιάστρια όταν ρωτήθηκε ποιον καλεσμένο θα ήθελε στο podcast της και αυτό ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει αντιδράσεις.

Ο Πάνος Κατσαρίδης, από το πάνελ του ίδιου του Γιώργου Λιάγκα δήλωσε: ««Άρα τώρα τι μας είπε η Ελίνα Παπίλα; Ότι θέλει να κάνει συνέντευξη σε σένα, στον Γρηγόρη και τα λοιπά, αυτό μας είπε; Δεν μπορώ τώρα να δω την Ελίνα Παπίλα να νιώθει παρουσιάστρια που θα κάνει συνέντευξη στον Λιάγκα και τον Αρναούτογλου.

Νιώθω ότι έχει χάσει λίγο το μέτρο. Ας κάνει μία συνέντευξη να βγάλει μια είδηση, ας κάνει με συνέπεια κάποια πράγματα και μετά να θέλει να πάρει τους κορυφαίους.

Είναι μία μέρα που βλέπουμε από το πρωί, μια εβδομάδα μάλλον, που βλέπουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, έχουν περάσει από μπροστά μας πολύ μεγάλες τηλεοπτικές αξίες. Το θεωρώ έπαρση και υπερφίαλο και ότι δεν υπάρχει γνώθι σ’ αυτόν. Αυτό είπα. Εγώ είπα ότι η Παπίλα έκανε podcast γιατί δεν πήγε καλά στην τηλεόραση, έκανε δύο προσπάθειες που δεν πήγανε καλά».

Ο Γιώργος Λιάγκας με τη σειρά του προσέθεσε: «Ότι ο κάθε πικραμένος που θα ήθελε να ‘ναι στην τηλεόραση βγάζει και λέει κάνω ένα podcast και φωνάζει και τρεις φίλους και ξαφνικά νομίζει ότι είναι ο Larry King. Πίστεψέ με, η κοινωνία των ανθρώπων αυτών, αν δεν τους πρόβαλε καμία τηλεοπτική εκπομπή και είχανε μόνο το 18-25 να τους βλέπει τα παιδάκια, θα ήταν τελείως διαφορετική».

Ελίνα Παπίλα: «Δεν είπα ότι θέλω να πάρω συνέντευξη από τον Χριστό, ας ηρεμήσουμε»

Η Ελίνα Παπίλα δεν άφησε ασχολίαστα τα παραπάνω. Με ένα TikTok ξεκαθάρισε ευγενικά τη θέση της και εξήγησε τη συνθήκη. «Χθες το βράδυ, μετά την εκπομπή "Real View", με περίμενε μία κάμερα έξω από το κανάλι, από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και πάρα πολύ ευγενικά και με όλη μου την καλή διάθεση, κάθισα να μιλήσω στην ευγενέστατη δημοσιογράφο και να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου έθεσε. Και μεταξύ άλλων, είπα εγώ στη δημοσιογράφο που με ρώτησε, σε ποιον θα ήθελα να πάρω συνέντευξη στο "Unblock", είπα εγώ στον Γιώργο Λιάγκα.

Τόλμησα να πω ότι θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα. Ποια νομίζω ότι είμαι; Να μου δώσει μία λίστα ο κύριος Πάνος Κατσαρίδης και να μου πει μέχρι πού μου επιτρέπεται να πάω. Μέχρι που μπορώ να φτάσω. Μέχρι πού δικαιούμαι εγώ να ονειρεύομαι και να ελπίζω για τη δουλειά μου;

Ας ηρεμήσουμε λιγάκι. Δεν είπα ότι θέλω να πάρω συνέντευξη από τον Χριστό. Από τον Γιώργο Λιάγκα είπα ότι θα ήθελα να πάρω μια συνέντευξη. Ας χαλαρώσουμε λίγο».

Και επειδή επικαλεστήκατε τον Γιώργο Παπαδάκη και όλους τους μεγάλους και σπουδαίους αυτούς ανθρώπους, με ποια συμπεριφορά πιστεύετε ότι θα αισθάνονταν πιο άβολα; Με τη δική μου, που ονειρεύομαι, που δουλεύω, που προσπαθώ να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου, που προσπαθώ μόνη μου γι’ αυτό; Ή με τη δική σας που κάθεστε και σχολιάζετε τόσο άσχημα έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρετε;».

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος/παρουσιάστρια δήλωσε μάλιστα ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον Πάνο Κατσαρίδη που της άσκησε τόσο σκληρή κριτική. «Με τον κύριο Κατσαρίδη εγώ δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε καλησπέρα. Και με λέει αποτυχημένη, ότι είμαι ψώνιο, ότι έχω έπαρση, ότι δεν έχω το γνώθι σ’ αυτόν και άλλα διάφορα που ακούστηκαν το πρωί».

Τι δήλωσε η Ελίνα Παπίλα για τον Γιώργο Λιάγκα

Αναφορικά με τα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα η Ελίνα Παπίλα δήλωσε:«Αν είμαι ο κάθε πικραμένος, που είπε ο Γιώργος Λιάγκας, που αποφάσισα να κάνω vidcast με δυο-τρεις φίλους μου, γιατί απέτυχα στην τηλεόραση, θα φανεί στην πορεία. Και να θυμίσω ότι το καλοκαίρι, όταν έκανα συνέντευξη τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου στο "Unblock", με είχαν καλέσει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και μου είχαν ζητήσει το τρέιλερ τότε, να το έχουν πριν από όλους τους υπόλοιπους για να το προβάλουν».

Εμένα με πήραν οι συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα χθες και μου ζήτησαν πάρα πολύ ευγενικά, αν μπορώ να σταματήσω μετά το "Real View", 12:30 τη νύχτα, να κάνω κάποιες δηλώσεις στην κάμερα. Και αυτό έκανα. Τώρα, αυτό, το να το παίρνεις την επόμενη μέρα και να μιλάς τόσο άσχημα για έναν άνθρωπο που φιλοξένησες στην εκπομπή σου με τις δηλώσεις του, αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και σίγουρα δεν είναι ωραίο, είναι στενάχωρο και λυπηρό. Αυτά. Και καλή μας χρονιά», είπε κλείνωντας.