«Δεν μιλάω για τη Σάττι, τη μισώ»: Έξαλλος ο Τάσος Ξιαρχό μαζί της - «Δεν με πλήρωσε ποτέ»

Στο επίκεντρο των media βρίσκεται ξανά ο γνωστός χορογράφος Τάσος Ξιαρχό, κάνοντας σκηρές δηλώσεις για τη Μαρίνα Σάττι.

Σε ερώτηση για την τραγουδίστρια στην εκπομπή «Πρωινό», απάντησε: «Δεν μιλάω για τη Μαρίνα Σάττι, τη μισώ», είπε πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Λίγο αργότερα, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, όπου εξηγούσε τους λόγους που είπε όλα αυτά.

«Εγώ χορογράφησα το πιο πετυχημένο της βίντεο κλιπ, τη Μάντισσα, και μαντέψτε: δεν με πλήρωσε ποτέ. Το καταλαβαίνετε αυτό; Η ζήλια είναι άλλο πράγμα από την αδικία, ηλίθιοι», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας τη διαφορά ανάμεσα σε προσωπικά αισθήματα και επαγγελματικές αδικίες.

Ο Ξιαρχό περιέγραψε με λεπτομέρειες τη δυσάρεστη εμπειρία της μη πληρωμής: «Μάλιστα, η Μαρίνα Σάττι είχε πει κάποια στιγμή “τότε που έκανα τη Μάντισσα δεν είχα μάνατζερ αλλά έπαιζα τη μάνατζερ και έκανα πως είμαι μια άλλη”. Τότε λοιπόν έστελνα στη μάνατζέρ της μήνυμα και έλεγα “Μαρίνα μου, πότε θα πληρωθούμε;”. Μου έλεγε “μίλα με τη μάνατζερ” και μου έδινε ένα άλλο τηλέφωνο που μίλαγα με τη Μαρίνα Σάττι και έλεγε ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά».

Ο χορευτής υπογράμμισε ότι η αδικία αυτή τον έκανε να νιώσει ότι τον εκμεταλλεύτηκαν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για ζήλια αλλά για επαγγελματική αθέτηση.



