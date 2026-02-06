«Δεν το πάτησα;»; Παίκτης «αφαιρέθηκε» στο Chase και έχασε την ερώτηση

Η από την πίεση, ή από νύστα, ένας από τους σημερινούς διαγωνιζόμενους του The Chase έχασε μία κρίσιμη ερώτηση πριν καν πατήσει το κουμπί, και ναι, είναι δυνατόν.

Αυτό επειδή...ξεχάστηκε και δεν πάτησε καν το κουμπί για να κλειδώσει την απάντησή του. Στην ερώτηση «Ποιος/ποια έγραψε στον στίχο "Μόνο μια φορά, έκλαψα για σένα πικρά";», φαίνεται να αφαιρείται ενώ προσπαθεί να σκεφτεί την απάντηση, χάνοντας την αντίστροφη μέτρηση: «Δεν το πάτησα;», ήταν η αντίδρασή του.

Μπορεί ίσως να κόμπλαρε απέναντι στην αυστηρή Chaser του, τη «Γυναίκα με τα Μαύρα», επιτρέποντάς την να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής. Βέβαια στο τέλος, η απάντηση που είπε ότι θα έδινε ήταν λάθος, όλο λάθος δηλαδή ο γύρος.