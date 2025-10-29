«Δεσποινίς, είστε θρασυτάτη!»: Η ιστορία της Ρούλας Βροχοπούλου με τον Ωνάση

Η Ρούλα Βροχοπούλου, η γυναίκα που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το ριάλιτι «The Wall» αλλά και για την πολυσυζητημένη προσωπική της ζωή, έκανε μια δυναμική επιστροφή στη μικρή οθόνη.

Βρέθηκε στο στούντιο του Cash or Trash με οικοδέσποινα τη Δέσποινα Μοιραράκη, χαρίζοντας στο κοινό μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Η Βροχοπούλου, που για πολλούς παραμένει η «εθνική μας αεροσυνοδός», μίλησε με πάθος για τα χρόνια της στην Ολυμπιακή Αεροπορία του Αριστοτέλη Ωνάση, περιγράφοντας την καριέρα της ως ένα ταξίδι ζωής.

Μπροστά στην πινακίδα νέον της Ολυμπιακής, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της: «Αυτή τη στιγμή έχω συγκινηθεί γιατί βλέπω μπροστά μου τη ζωή μου ολόκληρη. Τώρα είμαι συνταξιούχος της αγαπημένης μαμάς Olympic, μετά από 25 συναπτά έτη», είπε με φωνή που έσπαγε από τη φόρτιση.

Η αφήγησή της πήρε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα όταν μίλησε για τη γνωριμία της με τον ίδιο τον Ωνάση: «Τον Αριστοτέλη Ωνάση τον θεωρούσα πατέρα μας. Κάποια στιγμή έρχεται ο αείμνηστος και μοναδικός Αριστοτέλης Ωνάσης και με το που τον βλέπω του λέω: “Κύριε Ωνάση τι θα γίνει εδώ; Χώθηκα. Ήρθα για εμφάνιση και δε με έπαιρναν για εμφάνιση” και μου λέει “Δεσποινίς είστε θρασυτάτη”.

Και του λέω: “Ή με παίρνετε ή γυρνάω στο Λονδίνο” και μου λέει: “Προσλαμβάνεστε!”. Μπήκα με τον τσαμπουκά μου. Ή θα τελειώσω ιατρική ή θα μπω ιπταμένη».

Η στιγμή κορυφώθηκε όταν ο εκτιμητής Θάνος Λούδος αποτίμησε την πινακίδα της Ολυμπιακής στα 400 ευρώ. Η μάχη που ακολούθησε ήταν σκληρή, με τη Βροχοπούλου να δίνει τελικά τα χέρια στα 1000 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι η αξία των αναμνήσεων δεν μετριέται μόνο σε χρήματα αλλά και σε συναισθήματα.